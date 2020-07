Nacional y Peñarol empatan en sus amistosos previo al arranque del Apertura

El entrenador del Nacional, Gustavo Munua (c), observa un primer entrenamiento del Nacional de cara a la próxima temporada. EFE/ Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 25 jul (EFE).- El Nacional y Peñarol de Uruguay empataron este sábado en sus encuentros amistosos ante el Cerro Largo y el Danubio, respectivamente, a dos semanas de la reanudación del Torneo Apertura.

El equipo tricolor firmó un empate 3-3 ante su rival con dos goles de Santiago Rodríguez y uno de Felipe Carballo mientras que por los visitante anotaron Guillermo May y Hugo Magallanes.

Nacional marcha con 2 puntos y Cerro Largo con 5 en las tres fechas que se disputaron en marzo del Apertura.

El entrenador del Nacional, Gustavo Munúa, colocó en cancha a Luis Mejía; Armando Méndez, Guzmán Corujo, Mathías Laborda, Agustín Oliveros; Gabriel Neves, Claudio Yacob, Felipe Carballo Brian Ocampo; Gonzalo Bergessio y Santiago Rodríguez.

Cerro Largo saltó al césped con Ramiro Bentancour; Hugo Magallanes, Enrique Echeverry, Martin Ferreira, Mauricio Gomez; Hamilton Pereira, Angel Cayetano, Guillermo May, Richard Dorrego; Hugo Dorrego y Enzo Borges.

La novedad de este partido estuvo en que al portero titular del Cerro Largo, Washington Aguerre, se le negó el ingresó a la cancha del Nacional, el Parque Central, tras incidentes en el pasado entre este jugador y la hinchada local.

Por su parte, Peñarol no pudo pasar del 1-1 en casa ante el Danubio con goles de Facundo Pellistri y Briam Acosta, respectivamente.

El conjunto carbonero que dirige Diego Forlán jugó con los titulares Kevin Dawson; Giovanni González, Gary Kagelmacher, Rodrigo Abascal, Joaquín Piquerez; Jesús Trindade, Krisztian Vadócz, Facundo Pellistri, Matías De Los Santos; Matías Britos y Facundo Torres.

Danubio hizo lo mismo con Darío Denis; José Luis Rodríguez, Yeferson Quintana, Mauricio Victorino, Cristian González; Lucas Rodríguez, Pablo Siles, Briam Acosta, Matías Jones; Rodrigo Piñeiro y Luciano Nequecaur.

La novedad fue la inclusión por parte del Peñarol del delantero juvenil Facundo Torres, de 20 años, en el ataque y que venía de anotar en los partidos anteriores.

Peñarol y Danubio también igualaron 1-1 en la tercera fecha del Torneo Apertura.

Los dos grandes del fútbol de Uruguay se verán las caras cuando regrese la competición oficial en la cuarta fecha del Torneo Apertura, que se detuvo el 13 de marzo cuando se decretó la emergencia sanitaria en el país por la COVID-19.