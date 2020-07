Portaltic.-Día Mundial del Emoji: Estos son sus significados según el contexto cultural

MADRID, 17 (Portaltic/EP)



Cada día utilizamos los emojis para expresar una idea o una emoción junto con nuestro mensaje de texto y se han convertido en símbolos habituales en nuestra comunicación diaria.



Los emojis fueron creados en 1998 por el diseñador japonés Shigetaka Kurita cuando trabajaba para NTT DoCoMo, una de las operadoras de telefonía móvil más importantes de Japón.



Debido a la importancia que han alcanzado estos símbolos en nuestro día a día, así como en la forma de comunicarnos, cada 17 de julio desde 2014 se celebra el Día Mundial del Emoji.



De hecho, se calcula que alrededor de un 4,6 por ciento de los mensajes que intercambiamos a través de Internet contienen al menos un emoji, según datos publicados por SwiftKey. Además, la plataforma Facebook Messenger afirma que sus usuarios envían 5.000 millones de emojis cada día.



Los emojis, que suelen confundirse con los emoticonos, han ido evolucionando desde su creación y logran expresar otros conceptos además de las emociones, como fenómenos climatológicos, deportes o animales.



Destacan por su uso intuitivo. Sin que nadie se lo enseñara, los usuarios conocen perfectamente qué quiere decir una persona al utilizar un emoji concreto. Sin embargo, el significado de estos pequeños símbolos puede variar según el contexto cultural.



En este sentido, el emoji de la cara sonriente, uno de los más utilizados, en China tiene un significado bastante diferente al empleado, por ejemplo, en España. En China este emoji no representa felicidad o alegría, sino desconfianza e incluso incredulidad.



Mientras en España se emplea el emoji de los aplausos para mostrar apoyo a algo o dar la enhorabuena, en China simboliza el hecho de mantener relaciones sexuales.



Asimismo el símbolo utilizado generalmente para saludar o despedirse, en China puede significar el final de una relación amorosa o de una amistad.



Otro emoji que puede llevar a la confusión es el de la carita sonriente con una aureola, que suele representar inocencia, así como una oración o bendición, esto último especialmente en Estados Unidos y América Latina. Pero en China, este emoji representa la muerte y puede llegar a interpretarse como una amenaza encubierta.



La mano con el signo de los cuernos, que originalmente era utilizada por los amantes de la música rock para simbolizar la expresión "rock on", existía ya en la Antigua Grecia, donde significaba "ser cornudo", algo que se ha mantenido en España, así como en Italia o República Checa.



En Japón, según el contexto, el emoji del excremento se refiere al concepto japonés "Kin No Unko" que significa literalmente "caca de oro" y puede significar buena suerte, algo que puede corresponder a la expresión española "mucha mierda".



Por último, otro emoji que puede llevar a la confusión es el de una mano que hace un círculo con los dedos pulgar e índice y que representa las palabras "ok" o "vale". En algunos países, como en Brasil, este símbolo puede llegar a ser tan insultante como un corte de mangas en España.



En cuanto a datos curiosos en España los usuarios utilizan el emoji del cañón de confeti hasta un 72 por ciento más que en otros países, mientras los franceses usan el emoji del corazón mucho más a menudo que los españoles o los usuarios de otros países.