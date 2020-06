Repudian a dueño de pista por mencionar la soga en el garaje de Wallace

A handout photo made available by NASCAR showing the noose found in the No. 43 garage stall of Darrell 'Bubba' Wallace and the Richard Petty Motorsports team at Talladega Superspeedway, Lincoln, Alabama, USA. EFE/EPA/NASCAR

Pine Hall (EE.UU.), 28 jun (EFE).- El dueño de una pista de carreras de Carolina del Norte dijo que recibió amenazas de muerte, perdió empleados y "todos excepto dos" de sus patrocinadores le retiraron su apoyo, luego de una publicación en las redes sociales en la que mencionaba la soga encontrada en el garaje del piloto afroamericano de NASCAR Bubba Wallace.

Mike Fulp, propietario del Speedway 311 de media milla y pista de tierra en el Condado Stokes, dijo a News & Record que sabía que sus problemas eran "autoinfligidos".

La publicación de Fulp anunciaba una 'Bubba Rope' a la venta en Facebook Marketplace un día después de que una investigación del FBI determinó que la soga encontrada en el garaje de Talladega Superspeedway había estado allí desde al menos octubre y que fue una coincidencia, no un crimen de odio.

"He perdido a todos menos a dos de mis patrocinadores", dijo Fulp al periódico.

"Soy responsable de tratar de hacer algunas bromas", agregó.

Fulp dijo que ha recibido amenazas de muerte y recibió mensajes que amenazaban a su familia.

"Mis empleados fueron acosados. Tenía siete que renunciaron", dijo.

El periódico Greensboro informó que Fulp canceló el evento llamado 'Stand for America' planeado para el sábado por razones de seguridad, pero planea reabrir el 311 Speedway el próximo sábado.

Dijo que quiere carreras de "bajo perfil" y planea mantenerse alejado de las redes sociales. Fulp dijo en esa entrevista que no es racista.