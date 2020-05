Apple reabrirá cerca de 100 tiendas más en EE.UU. esta semana

(Bloomberg) -- Apple Inc. dijo que reabrirá unas 100 tiendas minoristas más en Estados Unidos esta semana y más de la mitad de ellas solo ofrecerá servicio de retiro de productos.

“Esta semana volveremos a atender a los clientes en muchos lugares de EE.UU.”, dijo Apple el martes en un comunicado. “Para la seguridad y comodidad de los clientes, la mayoría de las tiendas solo ofrecerá servicio de retiro de los pedidos realizados en línea y atención de las citas de Genius Bar”.

La medida se suma a unas 30 reaperturas de tiendas en EE.UU. desde principios de este mes. La compañía tiene alrededor de 270 puntos de venta en el país.

La compañía dijo que las nuevas reaperturas se localizarán en Arizona, California, Florida, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Nevada, Missouri, Michigan, Nuevo México, Ohio, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Wisconsin, Virginia y Utah.

Las tiendas que permitan el ingreso a clientes requieren controles de temperatura, distanciamiento social y máscaras, dijo Apple.

La compañía ya ha reabierto tiendas en Australia, Canadá, Austria, Alemania, Corea del Sur, Italia y Suiza, y planea comenzar a abrir tiendas en Japón y Suecia esta semana.

Nota Original:Apple to Reopen About 100 More U.S. Retail Stores This Week (1)

