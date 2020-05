Muere de cáncer 'Vadao', extécnico de la selección brasileña femenina de fútbol

En la imagen el extécnico de la selección de fútbol femenina de Brasil, Oswaldo Fumeiro Álvarez, 'Vadao'. EFE/ Guillaume Horcajuelo/Archivo

Sao Paulo, 25 may (EFE).- El entrenador brasileño Oswaldo Fumeiro Álvarez, 'Vadao', quien dirigió la selección femenina de su país en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, murió este lunes en un hospital de Sao Paulo a los 63 años víctima de un cáncer del que se trataba desde enero, según informó su último club.

"Es con profundo pesar que el Guaraní FC anuncia el fallecimiento del extécnico Vadao, diagnosticado con la enfermedad a comienzos de este año", comunicó el Guaraní de Campinas, equipo de la segunda división y al que el entrenador dirigió hasta 2017 cuando retornó a la selección femenina de Brasil.

El Guaraní detalló que el entrenador "pasó por sesiones de quimioterapia y llegó a presentar evolución, pero el cuadro volvió a agravarse recientemente. El entrenador fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) esta semana y no sobrevivió".

Vadao murió en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, que igualmente confirmó su muerte, pero no dio más detalles.

El cuerpo del entrenador deberá ser velado y sepultado con las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus en Campinas, ciudad donde residía.

En su vasto historial deportivo, Vadao estuvo al frente de una gran cantidad de equipos del interior del estado de Sao Paulo y en 1999 recaló en el Athletico Paranaense, de Curitiba, para después pasar por clubes de élite como Corinthians o Sao Paulo, además de Bahía, Vitoria, Goiás y Sport de Recife, entre otros.

El entrenador ostenta también el récord de estar invicto en los clásicos que disputó, tanto con el Guaraní como con el Ponte Preta, el otro equipo de Campinas.

En el exterior, Vadao entrenó en 2005 al Tokyo Verdy de Japón.

En 2014 fue convocado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para un proyecto con la selección femenina de cara a los Juegos Olímpicos de 2016, en el que Brasil terminó en la cuarta posición.

Después de quedar por fuera del medallero olímpico, el técnico fue separado del cargo, pero en 2017 recibió una nueva invitación de la CBF y volvió a comandar la selección femenina brasileña.

Al frente de la Canarinha de mujeres, en 2018 de forma invicta la Copa América de Chile y disputó el Mundial de Francia 2019, donde cayó en cuartos de final ante las anfitrionas.

Con la frustrante eliminación, el entrenador fue cesado del cargo y en su lugar asumió la sueca Pia Sundhage.