Anna Wintour advierte de efectos "catastróficos" de coronavirus sobre la moda

La editora en jefe de la revista Vogue y directora creativa de Condé Nast, Anna Wintour. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo

Nueva York, 20 may (EFE).- La editora en jefe de la revista Vogue y directora creativa de Condé Nast, Anna Wintour, aseguró este miércoles en una entrevista televisada que los efectos del coronavirus sobre el mundo de la moda están siendo "catastróficos", y apuntó que la pandemia ha devastado tanto a diseñadores emergentes como a las grandes marcas.

"Creo que realmente está poniendo en pausa a la industria. (...) Creo que todo el mundo está replanteándose lo que representa el mundo de la moda, lo que significa y lo que debería ser", dijo Wintour en una entrevista con el medio estadounidense especializado en finanzas CNBC.

Wintour hizo referencia a las recientes quiebras declaradas por la cadena de grandes almacenes de lujo Neiman Marcus y J.C. Penney, que ya se encontraban en un estado económico precario al inicio de la pandemia.

"Son los pequeños negocios, ya sea de lujo o accesibles, o lo que sea, los que simplemente lo están pasando mal porque no tienen ninguna fuente de ingresos", agregó.

Por esa razón, anunció, Vogue y el Consejo de Diseñadores de Moda de EE.UU. (CFDA) se han asociado con Amazon para lanzar un escaparate virtual centrado en el trabajo de pequeños y medianos diseñadores, una iniciativa que se une a la ya lanzada por la revista y la CFDA para conceder subvenciones a los que se están viendo afectados por la pandemia, llamada "A Common Thread".

"Esta es una oportunidad para la industria para ayudar a esta gente y hacerles entender que de verdad hay un futuro para los jóvenes creadores y que no van a tener que echar el candado", dijo Wintour, que agregó que Amazon ya ha donado 500.000 dólares a "A Common Thread".

La británica, que lidera la revista Vogue desde 1988, aseguró además que el coronavirus va a alterar la forma en la que la gente consume moda, con un ojo puesto en la sostenibilidad y "el valor de lo que están comprando, indiferentemente de su precio".

"Creo que es una oportunidad para todo el mundo para frenar, producir menos, y de verdad hacer que el mundo se enamore de la creatividad y la pasión por la moda. Y quizá darle menos énfasis a las cosas que se mueven tan rápido y un énfasis en lo que es siempre nuevo".