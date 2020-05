Al menos 22 muertos en la India y Bangladesh por el paso del ciclón Amphan

EFE/EPA/PIYAL ADHIKARY

Nueva Delhi/Dacca, 21 may (EFE).- El ciclón "extremadamente severo" Amphan que golpeó la costa oriental india y el suroeste de Bangladesh dejó al menos 22 muertos y la evacuación de tres millones de personas, informaron este jueves las autoridades, que reportaron además graves daños a causa de las inundaciones y los vientos.

El ciclón que tocó las costas de la Bahía de Bengala con ráfagas de hasta 185 km/h la tarde del miércoles devastó varias áreas del este de la India, destrozando viviendas, instalaciones eléctricas y vehículos, dejando a miles de familias damnificas en un momento que ya era crítico por la crisis desencadenada por la COVID-19.

"No he visto una devastación como esta en mi vida. Casi el 99 % de 24 Parganas, uno de los distritos donde azotó el ciclón, quedó destruido. El daño al estado es peor que el que ha sufrido a causa del coronavirus", afirmó Mamata Banerjee, jefa de Gobierno del estado de Bengala, el más afectado por el paso del ciclón.

El director de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres india (NDRF), Randeep Kumar Rana, confirmó a Efe que en ese distrito "no hay electricidad, muchas de las líneas y postes eléctricos se han caído y las telecomunicaciones tampoco se han restaurado".

Un balance inicial de las autoridades indias indicó que al menos 10 personas murieron en accidentes provocados por el paso del ciclón, y cuatro distritos costeros quedaron fuertemente afectados. El aeropuerto de Calcuta, capital de Bengala, quedó parcialmente inundado y varias instalaciones completamente destruidas.

AL MENOS 12 MUERTOS EN BANGLADESH

El ciclón también impactó con violencia el suroeste de Bangladesh, donde al menos 12 personas murieron en ocho distritos, la mayoría de ellas a causa del desplome de las viviendas y la caída de árboles, informó hoy a Efe un portavoz del centro de Operaciones de Emergencia de Salud de Bangladesh, Ayesha Akter.

Entre los fallecidos se encuentra un voluntario de la Media Luna Roja, que se ahogó después de que su bote volcara debido a los fuertes vientos cuando llevaba a los evacuados a un refugio.

"Es una situación difícil aquí. No hay electricidad desde que comenzó el ciclón, las carreteras también están bloqueadas por la caída de los árboles", dijo a Efe Moshiur Rahman, oficial de policía de la ciudad de Jessore, en el suroeste del país.

Alrededor de 15 millones de usuarios sufrieron cortes eléctricos, dijo el mayor general Moin Uiddin, presidente de la Junta de Electricidad Rural de Bangladesh, al tiempo que indicó que las labores para la restauración del servicio están en desarrollo.

Según el Departamento de Meteorología Indio, la tormenta ciclónica Amphan se extendió la pasada madrugada sobre Bangladesh, "para debilitarse en una depresión profunda durante las siguientes tres horas".

La Bahía de Bengala suele sufrir el paso de ciclones que suelen ocurrir entre abril y mayo, y octubre y noviembre, aunque las nuevas tecnologías de prevención han ayudado a la India y Bangladesh a disminuir de forma abrupta las víctimas por estas catástrofes.

El Amphan es el ciclón más potente en la región desde el que golpeó en 1999 la costa del estado oriental indio de Odisha, que dejó a su paso más de 9.000 muertos.