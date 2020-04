(Bloomberg) -- A los mercados de materias primas, fuertemente afectados por el virus, les tomará ocho semanas o más volver a alcanzar el equilibrio, al tiempo que la oferta y la demanda siguen dispares, según Goldman Sachs Group Inc., que advirtió que los metales corren el riesgo de otra baja.

“Es tentador argumentar que lo peor ha quedado atrás para los productos básicos dado el histórico colapso de los precios del WTI, la recuperación en China y el estímulo sin precedentes en Occidente”, dijeron analistas en una nota, entre ellos Jeffrey Currie. “Sin embargo, es importante recordar que los productos básicos son activos spot, no activos pagados por anticipado y deben sortear la oferta y la demanda actuales”.

Las materias primas se han visto envueltas en un entorno de agitación por la pandemia de coronavirus. El petróleo fue el más afectado cuando el West Texas Intermediate, o WTI, alcanzó precios negativos por un exceso de oferta. A medida que se reducen las cifras de fallecidos y las principales economías comienzan a levantar las cuarentenas y reactivan la economía, los inversionistas tratan de evaluar cuán rápido se recuperará la demanda de los productos básicos y lo que eso significa para los precios.

“Sin embargo, creemos que ahora hemos entrado en la fase de inflexión donde el mercado se ha comenzado a volver a equilibrar, pero este período podría tardar entre cuatro y ocho semanas en resolverse antes de que podamos argumentar cómodamente que hemos salido del nivel más bajo”, dijeron Currie y sus colegas en la nota del 24 de abril.

El índice de productos básicos de Bloomberg, que abarca materias primas desde el crudo hasta el cobre, cerró el mes pasado en su nivel más bajo desde 2016. Desde entonces, el índice se ha recuperado, aunque está por debajo de algunas de las alzas más recientes. Goldman destacó los cambios pero advirtió que existe una “incertidumbre importante”. Agregó: “Si bien se reconoce que un mercado equilibrado está a la vista, los activos más prospectivos como las acciones pueden pasarlo por alto las próximas semanas y comenzar una recuperación de los precios. Sin embargo, los productos básicos no tienen ese lujo“.

El lunes, los futuros del petróleo en Nueva York reanudó su declive y se negociaron cerca de US$15 por barril, ya que las existencias crecientes dificultaron a los principales productores equilibrar el mercado al frenar la producción. En cambio, los metales en Londres se recuperaron.

“En el petróleo, esperamos que el mercado pruebe su capacidad de almacenamiento global en las próximas tres o cuatro semanas (WTI fue un evento local), lo que probablemente creará una volatilidad sustancial con nuevas bajas importantes hasta que la oferta finalmente iguale la demanda”, dijo Goldman. “En cuanto a los metales, tenemos la impresión de que avanzaron por sí mismos “.

