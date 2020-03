Recuadro¿Cómo aprovechar el confinamiento? Cinco consejos de un cosmonauta =(Fotos archivo+Video)= Moscú, 28 Mar 2020 (AFP) - Estar en cuarentena en casa es "algo bueno que hay que aprovechar", asegura el cosmonauta ruso Fiodor Yurchijin, en un momento en el que más de un tercio de la humanidad está confinada en su hogar para impedir la propagación del coronavirus. Basta con adoptar una buena actitud frente al hecho de estar entre cuatro paredes, afirma este hombre de 61 años que ha realizado cinco vuelos al espacio, pasando 671 días en total a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS). - Disfrutar de su casa - Los astronautas trabajan "en un ambiente que les es extraño, rodeados de metal y de plástico", cuenta a la AFP Yurchijin. "No hay ni árboles, ni plantas vivas, excepto las usadas para experimentos"."¡Pero lo tratamos como si fuera nuestro hogar. Y ustedes, chicos, están realmente en casa! ¡En casa, incluso las paredes los ayudan!", señala."Recuerden que en el espacio es imposible salir, tomar un poco de aire, mientras que en casa siempre se pueden abrir las ventanas o salir al balcón", agregó. - Llamar a sus amigos - "Recuerden que ustedes tienen familiares o amigos a los que no han llamado desde hace siglos porque estaban muy ocupados", manifestó."¿Por qué no acostumbrarse a llamarlos todos los días cuando estás confinado? Es un momento ideal para comunicarse con tus amigos", recomendó. - Acercarse a la familia - Según el cosmonauta, también hay que aprovechar para "adoptar un estilo de comunicación totalmente diferente en el seno de la familia", para prestar, por ejemplo, más atención a los hijos.Según él, es el momento perfecto para ocuparse de las cosas que no hemos tenido tiempo de hacer desde hace mucho tiempo: poner un cuadro en una pared, ordenar sus archivos, releer su libro favorito."Ocúpense de eso hoy, porque cuando la cuarentena termine, ¡no tendrán tiempo de hacerlo!", aseveró. - Hacer deporte - "¡No olvides tu salud!" Un espacio limitado, los movimientos limitados "no pueden no afectar" tu físico, advierte Yurchijin. "Por eso hay que hacer deporte", añadió.Para ejercitarse "al menos dos veces por día durante 30 minutos", no se necesita un gimnasio. Con muchos cursos de yoga o aeróbicos disponibles en línea, la actividad física "se puede hacer en casa". - Tener sentido del humor - "Si solo ves lo malo en la cuarentena, se parecerá a un encarcelamiento", aseguró."Entonces, trata esta situación con humor. El humor debe prolongar la vida y acortar la cuarentena", consideró el cosmonauta.mp/alf/bds/mis/bl