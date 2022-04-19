سترسل الولايات المتحدة وألمانيا وفنلندا المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعها ضد الغزو الروسي

Un miembro del servicio ucraniano aprende a utilizar un arma M141 suministrada por Estados Unidos, durante unos ejercicios en el Centro Internacional de Seguridad para el Mantenimiento de la Paz, cerca de Yavoriv, en la región de Lviv, Ucrania. 4 de febrero de 2022. REUTERS/Roman Baluk

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي يوم الثلاثاء ان اوكرانيا تلقت طائرات مقاتلة وقطع غيار لتعزيز طائرتها، دون تحديد عدد الطائرات والمنشأ.

وقال المتحدث للصحافة «لديهم طائرات مقاتلة اليوم اكثر مما كانت عليه قبل اسبوعين». واضاف «بدون الخوض فى التفاصيل حول ما تقدمه الدول الاخرى، سأقول انها تلقت اجهزة وقطع غيار اضافية لزيادة اسطولها».

ولم يحدد نوع الطائرة التى تم توريدها للجيش الاوكرانى الذى يأمر بالطائرات الحربية منذ اسابيع ولكنه المح ضمنا الى انها روسية الصنع. وقال «ان الدول الاخرى التى لديها خبرة فى هذا النوع من الطائرات تمكنت من مساعدتها فى الحصول على المزيد من الطائرات فى الخدمة»، مشيرا الى ان الولايات المتحدة التى لا تريد ان تبدو كدولة محاربة فى هذه الحرب قد سهلت شحن قطع الغيار الى الاراضى الاوكرانية ولكن ليس الطائرات.

طلبت كييف من حلفائها الغربيين Mig-29s أن جنودها يعرفون كيف يطيرون, والتي تمتلكها حفنة من دول أوروبا الشرقية. في بداية شهر مارس، تمت مناقشة النقل المحتمل لهذه الطائرات الروسية من بولندا، لكن الولايات المتحدة عارضتها، خوفا من أن روسيا قد تعتبرها مشاركة مباشرة للغاية في حلف شمال الأطلسي في حرب الحرب.

El portavoz del Departamento de Defensa de EEUU, John Kirby (EFE/Michael Reynolds) EFE

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأيام المقبلة حزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا بنفس حجم 800 مليون دولار التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، حسبما صرحت عدة مصادر مطلعة على الأمر لرويترز يوم الثلاثاء.

أعلنت حكومة بايدن الأسبوع الماضي عن 800 مليون دولار كمساعدات إضافية، بما في ذلك أنظمة المدفعية وخراطيش المدفعية وناقلات الجنود المدرعة وسفن الدفاع الساحلي غير المأهولة، وتوسيع نطاق المواد المرسلة إلى كييف لتشمل أنواعًا جديدة من المعدات الثقيلة.

إذا كانت حزمة المساعدات هذا الأسبوع كبيرة كما هو متوقع، فإنها سترفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير إلى أكثر من 3 مليارات دولار.

دعم أوروبي

وبالمثل، وعدت ألمانيا أوكرانيا بأنها ستمول التسليم المباشر للأسلحة من خلال صناعتها، وليس من خلال قواتها المسلحة، لأن قدراتها ليست غير محدودة.

وقال وزير الخارجية الالمانى اولاف شولتز الذى قال لاوكرانيا انها ستوفر الاموال اللازمة لتغطية هذه المشتريات «لقد طلبنا من صناعة الاسلحة الالمانية ان تخبرنا ماهى المواد التى يمكنها توريدها فى المستقبل القريب». وصرح للصحفيين فى برلين عقب مؤتمر بالفيديو مع الرئيس الامريكى جو بايدن وقادة مجموعة السبعة الاخرين «ان القائمة تشمل اسلحة مضادة للدبابات واسلحة الدفاع الجوى والذخيرة وتلك التى يمكن استخدامها فى مواجهة مدفعية».

El canciller alemán Olaf Scholz (REUTERS/Lisi Niesner) REUTERS

كان شولز يؤيد توريد مثل هذه الأسلحة التي تعرف القوات الأوكرانية بالفعل كيفية استخدامها واستبعد أن يتم الجزء الأكبر من هذه الشحنات من خلال الجيش الألماني لأن المخزونات «استنفدت تقريبا».

حليف آخر لأوكرانيا هو فنلندا، التي أعلنت يوم الثلاثاء أنها سترسل لها حزمة جديدة من مواد الأسلحة كدليل على دعمها للغزو الروسي. وأكدت وزارة الدفاع الفنلندية الخبر في بيان، لكنها حذرت من أنه لن يتم تقديم مزيد من المعلومات حول المحتوى أو التسليم. بيد أنه أشير إلى أن السلطات الفنلندية أخذت في الاعتبار «احتياجات أوكرانيا وحالة موارد قوات الدفاع».

بعد أربعة أيام فقط من الغزو الروسي، اختارت الحكومة الفنلندية إرسال أسلحة إلى أوكرانيا في قرار وصفته هلسنكي بأنه «تاريخي» لأنه خرق مبدأ عدم تصدير الأسلحة إلى بلدان في حالة حرب.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس ويوروبابريس)

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