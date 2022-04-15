تسعى الهجرة إلى 1,664 فنزويليا في إنريدا دون الانتهاء من تسجيلهم للحصول على تصريح الحماية المؤقتة

في الساعات الأخيرة، أصبح من المعروف أن مكتب الهجرة الكولومبي في إينيريدا (Guainía) يبحث عن 1,664 فنزويليا لم يكملوا مرحلة القياسات الحيوية، وهو شرط أساسي لإكمال عملية التسجيل بنجاح لاختيار تصريح الحماية المؤقتة

وفقًا لبيانات الهجرة كولومبيا، في إينيريدا، من أصل 5,864 مهاجر فنزويلي أكملوا عملية التسجيل المسبق لاختيار تصريح الحماية المؤقتة (PPT)، أكمل 4200 فقط مرحلة القياسات الحيوية.

بالنظر إلى ذلك، تدعو السلطات المحلية وسلطات الهجرة 1664 شخصًا، الذين لم يفعلوا القياسات الحيوية، للحضور إلى المكتب الموجود في Calle 15 # 7- 17 في مدينة إينيريدا، من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8:00 صباحًا إلى 12 مترًا ومن الساعة 2:00 مساءً إلى 6:00 مساءً وأيام السبت من الساعة 8 صباحًا إلى 12 مساءً أو الجدول الزمني تعيينهم من خلال الصفحة www.migracioncolombia.gov.co.

لتذكر: لجدولة موعدك ومتابعة مرحلة القياسات الحيوية، يجب عليك تقديم شهادة السجل الفردي للمهاجرين الفنزويليين (RUMV) ووثيقة الهوية.

أعلن مكتب الهجرة الكولومبي في إينيريدا أنه يتم تنفيذ عملية التسجيل المسبق في مركز مراقبة الهجرة، حيث يتم أيضًا جدولة نوبات لمرحلة القياسات الحيوية، والتي ستقام بين 4 و 5 يونيو 2022، في إطار معرض خدمة ينظمه المحلي الكيانات.

وحذر مكتب الهجرة أيضا من أنه، حتى الآن، هناك، سيتم تسليمها، 86 بطاقة PPT المادية للفتيان والفتيات دون سن السابعة، لأن المستفيدين لم يتمكنوا من تحديد موقع مسؤولي الهجرة، الذين كانوا يجرون، حتى الآن في عام 2022، عمليات بحث نشطة للفنزويلي و السكان في الأحياء الحضرية وفي مجتمعات السكان الأصليين المختلفة, و الملاجئ المحيطة بالمدينة, سعيا إلى تنظيم السكان المهاجرين.

في 12 أبريل، كشفت الإدارة الإدارية الوطنية للإحصاء (الدنماركي) عن أرقام مسح Pulso Migratorio لكولومبيا في يناير وفبراير من هذا العام، والتي بموجبها يُسمح لـ 15٪ فقط من المهاجرين الفنزويليين بالعمل في الأراضي الوطنية.

«أفاد 15.4٪ من المهاجرين الذين شملهم الاستطلاع بين يناير وفبراير 2022 بحصولهم على تصريح إقامة خاص (PEP)، في حين أن 84.6٪ لم يحصلوا عليه. من بين 15.4٪ الذين لديهم PEP، كان 15.7٪ من النساء و 15.0٪ من الرجال. منذ عام 2018، حصل 41.3٪ من هؤلاء السكان على التصريح ومنذ عام 2019، 24.2٪، «يقول داين.

وفقًا للأرقام الدنماركية، لا تزال بوغوتا، التي تضم 24٪ من السكان المهاجرين الفنزويليين، المدينة التي تستقبل معظم الأشخاص الذين يصلون إلى كولومبيا لأول مرة من فنزويلا. ويليه نورتي دي سانتاندير بنسبة 14.3٪، أنتيوكيا بنسبة 9.5٪، أتلانتيكو بنسبة 8.3٪ وفالي ديل كاوكا بنسبة 7.0٪.

وفيما يتعلق بحالة العمالة للمهاجرين الفنزويليين، يذكر داين أن 85.0٪ قالوا إنهم يجدون صعوبة في الحصول على عمل بأجر.

فيما يتعلق بهذا الأخير، قال داين إنه «من بين المهاجرين الذين استشارهم مسح نبض الهجرة بين يناير وفبراير 2022، أفاد 48.3٪ أنه في الشهر الماضي في عملهم كسبوا من 700,001 دولار إلى 1,050,000 دولار و 17.7٪ تلقوا من 350,001 دولار إلى 700,000 دولار. وبالإضافة إلى ذلك، قال 92.1 في المائة إنهم لم يحصلوا على دخل إضافي في الشهر الماضي».

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