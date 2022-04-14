حذر يوفال نوح هراري من أن العالم يشهد أخطر لحظة منذ أزمة الصواريخ النووية الكوبية

واضاف «اذا لم نكن حذرين، سنعود الى غابة الحرب والعنف». هكذا يدافع المؤرخ الإسرائيلي البارز يوفال نوح هراري عن نظام النظام الدولي الذي حكم في العقود الأخيرة والذي تعرض للخطر بسبب الحرب في أوكرانيا. ولهذا السبب، يعتقد أن الهزيمة المدوية لفلاديمير بوتين ستكون انتصارا للحفاظ على تلك التسوية.

على الرغم من أن هراري لا يرى صراعًا نوويًا قريبًا، إلا أنه لا يدخر أي تحذيرات بشأن الغزو والتوتر بين القوى. وقال يوم الاربعاء فى مقابلة مع شبكة سى ان بى سى «ربما تكون هذه اخطر لحظة فى تاريخ العالم منذ ازمة الصواريخ الكوبية, عندما تصبح الحرب النووية محتملة فجأة».

Discurso de Fidel Castro durante lo que se llamó "Crisis de los Misiles", 1962

في ذلك الوقت، قبل أكثر من نصف قرن، كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أقرب من أي وقت مضى إلى حرب القوى الذرية. لهذا السبب، قال هراري إن الجميع اليوم، من الأفراد إلى الحكومات، يجب أن يكونوا قلقين للغاية بشأن التصعيد العسكري المحتمل. «إنه احتمال، احتمال حقيقي نحتاج إلى النظر فيه. وقال مؤلف كتاب Sapiens: من الحيوانات إلى الآلهة إنها أخبار مروعة للجنس البشري بأكمله.

أما بالنسبة لروسيا، فقد قدر هراري أن بوتين ينفق حوالي 20٪ من الميزانية الوطنية على الدفاع، وهو رقم يضاعف أرقام البلدان الأخرى عدة مرات. في الواقع، في حلف شمال الأطلسي القاعدة هي أنه يجب أن يكون 2.5٪ على الأقل، ومعظم البلدان لا تمتثل لها. بالنسبة للمؤرخ، إذا كان العالم سينفق على الأسلحة كما يفعل الكرملين، فإنه سيغير نوعية الحياة بشكل كبير. وقال: «إذا كانت ميزانيات الدفاع في جميع أنحاء العالم 20٪ بدلاً من 6٪، فإن ذلك سيضر بصحتنا ورفاهيتنا، وسيكون ضارًا أيضًا بمكافحة الأخطار الأخرى مثل تغير المناخ».

Vladimir Putin (Kremlin/Reuters) via REUTERS

من ناحية أخرى، حذر من أن الغرب يجب ألا يسعى لتغيير النظام في روسيا، حيث تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل بضعة أيام. وقال «ان اى شخص لديه مثل هذه التخيلات فى السير الى موسكو دعه ينساها فى اقرب وقت ممكن» محذرا من ان مثل هذه المحاولات ستتحدى الكرملين اكثر. «يجب أن يكون الهدف من الحرب هو حماية حرية أوكرانيا، وليس لتغيير موسكو. وهذا يعتمد على الشعب الروسي».

و بدلا من ذلك, قال إن التوصل إلى حل سلمي لغزو أوكرانيا لن يفيد ذلك البلد و جيرانه فحسب, بل أيضا المجتمع الدولي بأسره.

وقال «لقد اعتدنا على ذلك لدرجة اننا نعتبره أمرا مسلما به»، مشيرا الى النظام الدولى الذى تهدده الانظمة الاستبدادية. وإذا انهار هذا النظام، اعتبر أن الدول «ستضطر إلى إنفاق المزيد على الدبابات والصواريخ وأقل بكثير على المعلمين والممرضات وأنظمة الرعاية الاجتماعية».

لذلك، أشار إلى أن الأمل في هذا النظام هو هزيمة الكرملين. «إذا خسر بوتين واعتبر أنه يخسر، فإن ذلك سيحافظ بالفعل على الأمر السابق. وعندما تكون هناك قاعدة وينتهك شخص ما القاعدة ويعاقب عليها، فإن هذا يعزز القاعدة حقا».

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