ربطت دراسة شراء العملات المشفرة بالنرجسية والميكيافيلية والاعتلال النفسي

يهدف مسح طورته مجموعة من الباحثين من جامعة كوينزلاند وماكواري، أستراليا، إلى التحقيق بين الارتباط المحتمل لسمات شخصية معينة تعرف باسم «رباعي الظلام» واستثمارات البيتكوين.

منذ اقتحام السوق في عام 2009، برزت Bitcoin باعتبارها العملة المشفرة المثالية، على الرغم من أنه تم تطوير العديد منها اليوم بحيث يكاد يكون من المستحيل حسابها جميعًا.

منذ ذلك الحين، تحول سوق العملات المشفرة العالمي من كونه لا يستحق شيئًا على الإطلاق إلى قيمة تقديرية تبلغ 2 تريليون دولار. تم تداول Bitcoin، على وجه الخصوص، بدولار أمريكي واحد في عام 2011 ووصلت إلى ذروة تاريخية تجاوزت 63,000 دولار في أبريل 2021؛ واليوم تبلغ قيمتها حوالي 42 ألف دولار.

غالبًا ما تكون هذه التقلبات الكبيرة في أسعار العملات المشفرة شائعة، لذا فإن الاستثمار فيها متقلب للغاية ومضاربة. هذا هو السبب في أن الباحثين وراء الاستطلاع شرع في تحديد نوع الأشخاص الراغبين في تحمل هذه المخاطر، والاستعلام عن دوافعهم.

يقول الباحثون في مقال نشر في The Conversation ووقعه دي وانغ، محاضر أول في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا: «على وجه الخصوص، أردنا معرفة العلاقة بين سمات الشخصية والمواقف تجاه العملات المشفرة، ما يسمى بـ» tetrads المظلمة «». مارتن، أستاذ التسويق، من نفس الجامعة؛ وجون ياو، محاضر أول في التسويق، من جامعة ماكواري.

في علم النفس، يشير «tetrad الظلام» إلى مجموعة من أربع سمات شخصية. هذه هي الميكافيلية والنرجسية والاعتلال النفسي (المعروفة مجتمعة باسم «الثالوث المظلم»)، بالإضافة إلى السادية.

يطلق عليهم «الظلام» بسبب صفاتهم «الشريرة»: الأنانية الشديدة والاستفادة من الآخرين دون تعاطف. غالبًا ما يرتبط tetrad المظلم بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

Las criptomonedas son un mercado volátil y riesgoso que sin embargo atrae a miles de inversores en todo el mundo. REUTERS

مع وضع ذلك في الاعتبار، حدد الباحثون مجالين رئيسيين للاستئناف: المخاطر العالية والعوائد العالية المحتملة لتداول العملات المشفرة. ووجدوا أن هذا المزيج من السمات جعل العملات المشفرة جذابة لنوع الأشخاص الذين يحبون المقامرة.

ثانيًا، لا يتم إصدار العملات المشفرة أو اعتمادها من قبل الحكومات مثل العملات التقليدية أو «فيات». هذا يجعلها جذابة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من الحكومة.

ولكن للمضي قدمًا وتحديد نوع شخصية مشتري العملة المشفرة، طلبوا من 566 شخصًا إكمال استطلاعات الشخصية عبر الإنترنت والإجابة على أسئلة حول مواقفهم تجاه العملات المشفرة وما إذا كانوا يخططون للاستثمار فيها أم لا.

وقال الباحثون: «من بين المشاركين لدينا، أفاد 26 في المائة أنهم يمتلكون عملات مشفرة وأن 64 في المائة أظهروا اهتمامًا بالاستثمار في العملات المشفرة».

لقياس سمات رباعي الظلام، استخدموا الاختبارات النفسية القياسية. قاموا أيضًا بقياس السمات التي يمكن أن تربط رباعي الظلام بالأحكام المتعلقة بالتشفير: الخوف من فقدان شيء ما (FOMO؛ الشعور بأن الآخرين يعانون من أشياء أفضل منك)، والإيجابية (الميل إلى أن تكون إيجابيًا أو متفائلًا في الحياة)، والإيمان بنظريات المؤامرة.

لماذا يريد الناس شراء العملات المشفرة؟ لا يتعلق الأمر فقط بجني المال.

أحد الأسباب الشائعة للاستثمار في العملات المشفرة هو الأمل في تحقيق عوائد عالية. بالإضافة إلى الرغبة في توليد الثروة، تظهر الأبحاث أن سمات الشخصية المظلمة تدفع أيضًا إلى شراء العملات المشفرة.

سميت المكيافيلية على اسم الفلسفة السياسية الإيطالية لنيكولاس مكيافيلي. الأشخاص الذين يصلون مرتبة عالية في هذه السمة جيدون للخداع والتلاعب بين الأشخاص.

يتخذ المكيافيليون نهجًا محسوبًا لتحقيق الأهداف وتجنب القرارات المندفعة. هم أقل عرضة للمشاركة في مشاكل المقامرة.

Arriba: los rasgos de personalidad de la tétrada oscura influyen en la positividad, las creencias conspirativas y el miedo a perderse, lo que a su vez influye en las actitudes hacia las criptomonedas.

يميل المكيافيليون أيضًا إلى الإيمان بقوة بالمؤامرات الحكومية. على سبيل المثال، غالبًا ما يعتقدون أن السياسيين عمومًا لا يكشفون عن دوافعهم الحقيقية وأن الوكالات الحكومية تراقب عن كثب جميع المواطنين.

«وجدنا أن المكيافيليين يحبون التشفير بشكل أساسي لأنهم حذرون من السياسيين والوكالات الحكومية. يعتقد العديد من مؤيدي العملات المشفرة أن الحكومات فاسدة وأن العملات المشفرة تمنع الفساد الحكومي».

النرجسية هي سمة شخصية أنانية، تتميز بمشاعر الامتياز والهيمنة على الآخرين. النرجسيون واثقون بشكل مفرط وأكثر استعدادًا للقيام بأشياء مثل القيام باستثمارات محفوفة بالمخاطر في سوق الأوراق المالية والمقامرة.

يميل النرجسيون إلى التركيز على الجانب الإيجابي من الحياة.

وأشاروا إلى هذه المجموعة: «وجدنا أن النرجسيين يشترون العملات المشفرة بسبب إيمانهم الكبير بالمستقبل وبسبب ثقتهم في أن حياتهم ستتحسن».

الاعتلال النفسي هو سمة شخصية غير حساسة ومتهورة وغير اجتماعية. غالبًا ما يجد السيكوباتيين صعوبة في إدراك المشاعر أو فهمها أو معالجتها بسبب نقص الذكاء العاطفي والتعاطف.

الطبيعة المتهورة للمرضى النفسيين تجعلهم أكثر مرونة في مواجهة التوتر والقلق. ونتيجة لذلك، يحب السيكوباتيين السعي وراء التحفيز والمخاطرة. إنهم عرضة لإدمان القمار والمقامرة.

وقالوا عن ذلك: «وجدنا أن السيكوباتيين المتهورين يحبون العملات المشفرة لأنهم يخشون فقدان مكافآت الاستثمار التي يعاني منها الآخرون».

من ناحية أخرى، ترتبط السادية اليومية بشخصية تتمتع بمعاناة شخص آخر. غالبًا ما يظهر الساديون سلوكًا عدوانيًا وقاسيًا. على سبيل المثال، يتصيد الساديون الآخرين على الإنترنت من أجل المتعة.

للوهلة الأولى، من غير المرجح أن يؤدي شراء العملات المشفرة إلى الإضرار بالآخرين. ومع ذلك، وجدوا الساديين يشترون العملات المشفرة لأنهم لا يريدون تفويت مكافآت الاستثمار أيضًا. بالنسبة لهم، ربما يرتبط كل من متعة رؤية ألم شخص آخر والخوف من فقدان شيء ما بالأنانية.

وأضاف الباحثون: «على عكس النرجسيين، نجد أن كلا من السيكوباتيين والساديين يفتقرون إلى الإيجابية بشأن آفاقهم، مما ينفي ذوقهم للعملات المشفرة».

بالنسبة لفريق الباحثين، فإن دراسة العملات المشفرة من خلال العدسة النفسية للرباعية المظلمة تقدم فكرة عن سبب رغبة الناس في شراء العملات المشفرة، ولكنها لا تشير بأي حال من الأحوال إلى أن كل شخص مهتم بالعملات المشفرة يظهر سمات رباعي داكنة.

«لقد درسنا فقط مجموعة فرعية من الأشخاص المهتمين بالعملات المشفرة الذين لديهم هذه السمات. إذا كنت حاملًا لبيتكوين أو عملة مشفرة أخرى، فيمكنك عرضها أم لا».

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