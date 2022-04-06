يمكن أن يزيد سوء النوم من الدهون الحشوية، مما يسبب أمراض القلب والتمثيل الغذائي

16-08-2021 Grasa visceral. SALUD @DUSTINHUMES_PHOTOGRAPHY

على الرغم من وجود أدلة على أن نقص النوم يزيد من خطر السمنة، إلا أن الأدلة التجريبية محدودة. ومع ذلك, تستمر الدراسات في إظهار أهمية عادات النوم الجيدة للحفاظ على وزن صحي للجسم, ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب تعلمه عندما يتعلق الأمر بفهم التفاصيل الدقيقة لهذه العلاقة.

ألقى باحثون في Mayo Clinic (مايو كلينك)، بالولايات المتحدة، ضوءًا جديدًا على هذا الموضوع من خلال توضيح كيف يمكن لنقص النوم أن يزيد من مستويات الدهون الحشوية الخبيثة في عمق البطن، مما يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة.

سلطت سلسلة طويلة من الأبحاث المنشورة الضوء على العلاقة بين الحرمان من النوم والسمنة والظروف المرتبطة بها. ويشمل ذلك إظهار كيف يمكن لأنماط النوم غير المنتظمة أن تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم واضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى ومضاعفة فرصة الإصابة بأمراض القلب. وبالمثل، أظهرت الدراسات كيف يمكن أن يؤدي النوم الإضافي إلى نقص في السعرات الحرارية ويقلل من خطر السمنة عند الأطفال حديثي الولادة.

بينما تتراكم المعرفة العلمية في هذا المجال، يشير باحثو Mayo Clinic (مايو كلينك) إلى أنه لم يتم إجراء دراسات محددة حول توزيع الدهون في الجسم. يركز عمله، الذي نشر في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، على الاختلافات بين الدهون تحت الجلد، والتي تقع تحت الجلد والتي يمكن الشعور بها ببساطة عندما يكون الشخص يقرص البطن، والدهون الحشوية، وهو النوع غير المرئي في عمق البطن الذي يمكن أن يحيط بالكبد والأمعاء والأعضاء الأخرى.

تمثل الدهون الحشوية حوالي 10 بالمائة فقط من إجمالي الدهون في الجسم لدى معظم الناس، ولكن عندما تتراكم إلى مستويات مفرطة، يمكن أن تلعب دورًا غير متناسب في النتائج الصحية الضارة. وذلك لأنه ينتج كميات كبيرة من المواد الكيميائية المتعلقة بمجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية وتصلب الشرايين، ومرض السكري من النوع 2، وفشل الكبد، واضطرابات الجهاز الهضمي، والسرطان، والربو.

Se observó que los voluntarios consumían más de 300 calorías adicionales al día durante sus períodos de restricción del sueño (iStock)

لذلك، من المهم التحكم في مستويات الدهون الحشوية. ونتيجة لذلك، تم تصميم دراسة Mayo Clinic (مايو كلينك) لاستكشاف كيف يمكن للنوم أن يلعب دورًا تنظيميًا. تضمنت 12 شخصًا أصحاء لم يكونوا يعانون من السمنة المفرطة وتم وضعهم في مجموعة عادية تنام تسع ساعات في الليلة أو في مجموعة مقيدة تنام أربع ساعات فقط في الليلة لمدة أسبوعين. جاء ذلك بعد أوقات معينة من التأقلم وغيرها من التعافي الطبيعي للنوم، ثم تبادلت المجموعات عادات النوم بعد فترة من عادات التبييض لمدة ثلاثة أشهر.

كان للمجموعات حرية الوصول إلى الطعام في جميع الأوقات, وتتبع العلماء استهلاكهم للطاقة, الإنفاق, وزن الجسم, المؤشرات الحيوية للشهية, وتوزيع الدهون من خلال الأشعة المقطعية. ولوحظ أن المتطوعين يستهلكون أكثر من 300 سعرة حرارية إضافية يوميًا خلال فترات تقييد نومهم، بينما ظل إنفاقهم على الطاقة كما هو. وقال الباحثون إن هذا أدى إلى زيادة صغيرة في الوزن، ولكن زيادة بنسبة 11 في المئة في الدهون الحشوية .

«تم اكتشاف تراكم الدهون الحشوية فقط عن طريق التصوير المقطعي المحوسب وإلا كان سيتم تجاهله، خاصة وأن زيادة الوزن كانت متواضعة للغاية، فقط حوالي 450 جرامًا، أوضحت نعيمة كوفاسين، التي قادت الدراسة. إن مقاييس الوزن وحدها ستكون مطمئنة بشكل خاطئ من حيث العواقب الصحية لعدم كفاية النوم».

تم تصميم الدراسة لتكرار أنماط النوم غير المنتظمة التي يمكن أن يتحملها عمال المناوبة, مع فترات من الراحة غير الكافية تتخللها فترات راحة طبيعية. الأهم من ذلك، وجد العلماء أن التأثيرات على الدهون الحشوية يبدو أنها تستمر بعد فترات النوم غير الكافية، حتى عندما ينخفض وزن الجسم، مما قد يكون له آثار تراكمية إذا حدثت أنماط النوم هذه على مدى عدة سنوات.

Los patrones de sueño irregulares pueden elevar el riesgo de hipertensión y otros trastornos metabólicos y duplicar la posibilidad de padecer enfermedades del corazón

وقال فيريند سومرز، وهو محقق رئيسي آخر في الدراسة: «عادة، يتم ترسيب الدهون بشكل تفضيلي تحت الجلد أو تحت الجلد». ومع ذلك، يبدو أن عدم كفاية النوم يعيد توجيه الدهون إلى أخطر مقصورة الحشوية. الأهم من ذلك، على الرغم من أن النوم أثناء الانتعاش كان هناك انخفاض في تناول السعرات الحرارية والوزن، استمرت الدهون الحشوية في الزيادة . وهذا يشير إلى أن عدم كفاية النوم هو محفز لم يتم التعرف عليه من قبل لترسب الدهون الحشوية وأن استعادة النوم، على الأقل على المدى القصير، لا يعكس تراكم الدهون الحشوية».

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