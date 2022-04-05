دفع رجل عسكري كولومبي سابق اعتقل في الولايات المتحدة بتهمة قتل رئيس هايتي بأنه غير مذنب









علم أن ماريو بالاسيوس, الرجل العسكري الكولومبي السابق الذي اعتقل في الولايات المتحدة ويرتبط باغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل موزي, دفع ببراءته في جلسة استماع قصيرة أمام القاضية الفيدرالية لورين لويس في محاكم وسط مدينة ميامي.

عندما يدفع بالاسيوس بأنه غير مذنب, يسعى الادعاء إلى تقديم جميع الأدلة التي لديها لتوجيه الاتهام إليه وبالتالي يستغرق وقتًا أطول لإعداد قضيته وتقديم الشهود. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا ثبتت إدانته سيحكم عليه بالسجن مدى الحياة القصوى، يجب على المحاكم في الوقت الحالي تحديد موعد لبدء المحاكمة، والتي يمكن أن تكون عدة أشهر من الآن.

حاليا، وهو في السجن الاتحادي في فلوريدا منذ بداية العام، واعتقل في جامايكا حيث كان قد فر بعد القتل وفي أكتوبر 2021 طلب طوعا التحدث مع السلطات الأمريكية.

في الصباح الباكر من يوم 7 يوليو، اغتيل الرئيس الهايتي جوفينيل مويس على يد مجموعة من المرتزقة. أصبحت جريمة القتل ذات صلة في كولومبيا عندما أصبح من المعروف أن مجموعة من الجنود السابقين متورطون في القضية وأن 18 منهم قد تم القبض عليهم. وشملت العملية بالاسيوس، الذي كان قد هرب من مسرح الجريمة، الذي اعتقل في جامايكا في تشرين الأول/أكتوبر بعد أن نشرت الشرطة الوطنية الهايتية إعلانا عن بحثه وأسره في تموز/يوليه.

كان الكولومبي جزءًا من مجموعة من 20 كولومبيًا وغيرهم من الأمريكيين الهايتيين الذين شاركوا في مؤامرة لخطف أو اغتيال الرئيس الهايتي.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الوطنية الهايتية نشرت في يوليو 2021 إعلان بحث واعتقال ضد بالاسيوس، لأنه وفقًا لبيانات التحقيق، كان بالاسيوس قد دخل مقر إقامة مويس وقت الاغتيال وهرب. ومع ذلك، نفى أنه كان جزءا من الجريمة.

«لا أعرف من قتله. أقول هذا من القلب لعائلتي، لأطفالي. لا أعرف من قتله لأنه عندما وصلت إلى تلك الغرفة كان هناك بالفعل الكوماندوز يبيس والسيد روميرو».

في أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت السلطات الكولومبية أن بالاسيوس، الذي تم تصنيفه حتى الآن على أنه «موضوع خطير»، قد تم القبض عليه في جامايكا، بسبب التعاون بين البلدين الكاريبيين. بالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة الكولومبية في عدة مناسبات إن العديد من الجنود السابقين تم خداعهم ولم يعرفوا أنهم سيشاركون في جريمة قتل.

الكولومبي هو واحد من اثنين من المتهمين الذين مثلوا أمام محاكم ميامي لتورطه المزعوم في اغتيال رئيس هايتي. والآخر هو رجل الأعمال الهايتي التشيلي رودولف جار, الذي يواجه نفس التهم والذي وفقًا لمكتب المدعي العام كان سيساعد مجموعة من الكولومبيين في الحصول على أسلحة لتنفيذ الجريمة.

وفي الوقت الراهن، تستمر المحاكمة ضد الكولومبيين الثمانية عشر المحتجزين في هايتي، بيد أنه أفيد بأنهم لا يستطيعون الدفاع عن النفس وأنهم تعرضوا لسوء المعاملة في سجن الجزيرة. في ذلك الوقت، قال بالاسيوس: «أخشى على ما قد يفعلونه بي، ولكن أيضا بسبب ما قد يفعلونه بعائلتي»، وأفاد أيضا أن أحد زملائه طعن من قبل الشرطة الهايتية وتعرض آخرون للضرب ببنادق الزي الرسمي.











