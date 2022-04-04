الصحاري «تعيش» و «تتنفس» بخار الماء، كما تقول الدراسة

على الرغم من أنه كان يعتقد أنه لم يكن هناك سوى عدد قليل من الحيوانات التي عاشت في الصحاري، إلا أن العلم تمكن من تحديد أن هذه المنطقة «حية» وحتى تتنفس البخار. تم نشر هذه البيانات في مجلة البحوث الجيوفيزيائية: سطح الأرض، وذلك بفضل تطبيق تقنية جديدة. هذه المعلومات هي نتيجة لأكثر من 40 عاما من البحث في المناطق غير المضيافة وجمع على «مقياس ملليمتر» من الكمية الدقيقة للرطوبة وكثافة الرمال في هذه المساحات.

بقيادة ميشيل لوج، أستاذ الهندسة الميكانيكية والفضائية في كلية الهندسة، يهدف هذا المشروع الذي استمر عقودًا إلى تحليل السوائل والغازات والجزيئات الصلبة الموجودة في مجموعة متنوعة من التضاريس. بهذا المعنى، اكتشف العلماء أن الكثبان الرملية تنمو وتتحرك وحتى تتنفس الهواء الرطب، لأن بخار الماء يخترق الغبار والحبوب المسامية للغاية التي تشكل هذا المشهد.

سميت باسم: «نقل بخار الماء عبر سطح رمل جاف: اقتران حراري غير خطي، مدافع مسام مدفوعة بالرياح، موجات تحت سطح الأرض والتبادل مع طبقة الحدود الجوية»، سعى هذا التحليل، الذي نشر في 21 مارس، إلى تقييم المسألة بحساسية أكبر، والتي، معًا مع طلابه، طور لوج أداة جديدة، على غرار مسبار.

En 2000, el científico de la Escuela Sibley de Ingeniería Mecánica y Aeroespacia (Estados Unidos) inició una colaboración con Ahmed Ould el-Moctar (Francia), para comprender cuál es el proceso mediante el cual las tierras agrícolas se convierten en desierto (Ceri Shipton/Palaeodeserts Project via AP) Ceri Shipton | AP

في عام 2000، بدأ العالم في كلية سيبلي للهندسة الميكانيكية والفضائية، جامعة كورنيل، إيثاكا، الولايات المتحدة، تعاونًا مع أحمد ولد المختار من جامعة نانت، فرنسا، والذي استخدم معه هذه الأدوات لتحليل الرطوبة في الكثبان الرملية وفهم العملية التي من خلالها تصبح الأراضي الزراعية صحراء. موقف، في خضم تغير المناخ، يضع نفسه كواحد من أهم الشكوك في العالم. وقال لوج: «إن مستقبل الأرض، إذا واصلنا هكذا، هو صحراء».

بفضل هذه المجسات التي تسمح بقياسات عميقة ومفصلة، تمكن العلماء من تقييم الكمية الدقيقة للرطوبة وكثافة الرمال على مقياس المليمتر. كانت النتيجة مذهلة. الرمال في هذه المناطق مسامية للغاية، لذلك هناك كمية صغيرة جدًا من الهواء تتسرب عبر هذه المساحات. «تتدفق الرياح فوق الكثبان الرملية، ونتيجة لذلك، تخلق اختلالات في الضغط المحلي، مما يجبر الهواء حرفياً على الدخول والخروج من الرمال. لذلك، يتنفس الرمل، مثل الكائن الحي يتنفس»، أوضح لوج. يسمح هذا التنفس المفترض للميكروبات بالاستمرار في عمق الصحاري، بغض النظر عن درجة الحرارة التي تكون فيها الكثبان الرملية.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن العلماء من تحديد أن الأسطح الصحراوية تتبادل رطوبة أقل مع الغلاف الجوي مما كان مقدرا سابقا، لأن تبخر الماء من حبيبات الرمل يتكون من تفاعل كيميائي بطيء. «كان بإمكاننا نشر البيانات قبل 10 سنوات لإبلاغ دقة نهجنا، لكنها لم تكن مرضية حتى فهمنا ما يجري. في الواقع، لم يفعل أحد أي شيء من هذا القبيل من قبل. هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها قياس مثل هذه المستويات المنخفضة من الرطوبة»، قال لوج.

أبعد من هذا التقدم في سلوك الصحاري، أشار العلماء إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق هذا المسبار على مساحات أو أبحاث أخرى، مثل الاستكشاف في الفضاء والتلوث وحتى تأثير بعض المواد الكيميائية على الأرض. قال لوج: « إذا كنت ترغب في القيام بتصنيع مستمر، فيجب أن يكون لديك تحقيقات تسمح لك، اعتمادًا على الوقت وفي كل مكان مهم، بالتحقق من أن لديك السلوك الصحيح لعمليتك» .

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