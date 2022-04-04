ألقت امرأة شابة نفسها من نافذة شقتها بعد أن أرسل صديقها السابق مقطع فيديو حميمًا إلى أصدقائه.

ألقت طالبة نفسها من نافذة شقتها على ارتفاع 24 مترًا وتوفيت، في حقيقة تم التحقيق فيها من قبل السلطات والتي يُزعم أنها مرتبطة بإرسال «مواد إباحية انتقامية» قام بها صديقها السابق بعد أن أنهيا علاقتهما.

توفيت داميليا جوسيبالييفا، البالغة من العمر 24 عامًا، في 3 يونيو 2017، بعد أسبوع من تهديد أليسيو بيانكي بعرض صور وفيديو لعائلتها وهي تتناول الكوكايين.

في أبريل 2018، تم إنقاذ بيانكي من السجن بعد الاعتراف بالكشف عن صور ومقاطع فيديو جنسية خاصة تهدف إلى التسبب في الضيق وتهمة واحدة من الاعتداء بالضرب.

بيانكي، الذي يبلغ من العمر الآن 30 عامًا، حُكم عليه بالسجن لمدة 12 أسبوعًا مع وقف التنفيذ، وأمر بتنفيذ متطلبات نشاط إعادة التأهيل، واضطر إلى دفع تكاليف تعادل 320 دولارًا.

وكما كشفت وسائل الإعلام البريطانية، كانت لداميليا وأليسيو بيانكي علاقة متقطعة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا قبل وفاة الشابة، حيث تطلبت المعارك والهجمات بشكل متكرر تدخل الشرطة.

Damilya Jussipaliyeva, de 24 años, murió el 3 de junio de 2017, una semana después de que Alessio Bianchi amenazara con mostrarle a su familia imágenes y videos de ella tomando cocaína, y le mandara a sus amigos "porno de venganza" de ella

في ليلة وفاته، دعا بيانكي نفسه خط الطوارئ في المملكة المتحدة، 999، قبل 1 في الصباح للإبلاغ عن أن صديقته كانت في محنة، بعد تلقي عدة رسائل مزعجة منها.

أمضى الضباط المستجيبون حوالي 40 دقيقة في التحدث إلى بيانكي قبل الانتقال معه إلى منزل داميليا، فقط ليجدوا أن الشابة قد أطلقت حوالي 10 دقائق قبل وصولها.

في رد سابق للشرطة، بسبب شجار في شقتها في 12 مايو، أخبرت الشابة الضباط أن صديقها «أمسك بها من رقبتها، وضربها أربع أو خمس مرات وبصق في وجهها»، مما تسبب في إغمائها لبضع ثوان.

وفي مناسبات أخرى كانت بيانكي هي التي أبلغت الشرطة بأن شريكها هاجم و خدشه و هدده بالانتحار.

قبل أيام قليلة من وفاة داميليا، ادعى العديد من أصدقاء الزوجين أنهم تلقوا على هواتفهم المحمولة سلسلة من مقاطع الفيديو لها تؤدي الجنس الفموي في كشك هاتف في شمال لندن، في 25 مايو 2017.

كانت مرفقة رسالة تقول: «سأستمر في تدميرك».

Alessio Bianchi es señalado por haber enviado un video de su pareja haciéndole sexo oral en una cabina de teléfono en Londres como venganza por una discusión con ella

تلقت إحدى صديقاتها نفس المقطع من ثلاثة أرقام مختلفة، احدها احتوى على التهديد: «في المرة القادمة سأفسد لك، حبي».

عندما صادرت الشرطة هاتف بيانكي في 1 يونيو، عثروا على رسائل واتساب تطلب من صديقه إرسال فيديو داميليا له.

أبلغت الشابة عن إرسال «مواد إباحية انتقامية» إلى الشرطة، لكنها واصلت العلاقة مع بيانكي.

في ذلك الوقت أخبرت داميليا العملاء أنها لا تعرف أنها كانت تسجلها وأنها وجدت تصرفات شريكها «مهينة ومهينة حقًا».

واضاف «اعتقد انه يفعل ذلك بدافع الانتقام بسبب المناقشة. ما زلت في حالة صدمة وأشعر بالكسر»، قالت الشابة وفقا لضباط الشرطة الذين ردوا على الشكوى.

وقالت داميليا إنها «خائفة عقليا وجسديا جدا» لأن بيانكي هددت بإرسال المواد الإباحية، فضلا عن صور لها وهي تتناول الكوكايين، إلى عائلتها.

في 1 يونيو، خرج الزوجان للشرب مع الأصدقاء وعادا إلى شقة بيانكي حوالي الساعة 11:30 مساءً.

La joven llevaba casi tres años en una relación intermitente con Alessio Bianchi en la que primaba el abuso y la agresión

كان لديهم جدال قبل أن يدفع بيانكي Damilya إلى مصدر المياه أمام المبنى. استمرت أعمال العنف خارج المبنى أكثر من نصف ساعة قبل أن يتصل البواب بالشرطة في الصباح الباكر من يوم 2 يونيو.

تم القبض على بيانكي، المولود في جدة، المملكة العربية السعودية، وتم ضبط هاتفه.

وفي اليوم التالي، تلقى رسائل نصية حزينة من داميليا، مماثلة لتلك التي قال إنه تلقاها في الماضي.

اتصلت بالشرطة ثم ذهبوا إلى شقتها على طريق ساوث وارف، بادينغتون، لكنهم وجدوها ميتة على الأرض. كان قد ترك ملاحظة تقول: «أليسيو، أنا أحبك، لو سينتو».

Alessio Bianchi advirtió en varias ocasiones comportamientos suicidas de su pareja CENTRAL | CENTRAL NEWS

ويستمر التحقيق وسمعت روايات من أقارب بيانكي والشابة الميتة، التي أشارت من وجهات نظر مختلفة إلى أن داميليا كانت تعاني من الكرب والمشاكل العقلية بسبب علاقتها السامة مع شريكها.

ومن المتوقع أن يشهد بيانكي في جلسات الاستماع هذا الأسبوع.

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