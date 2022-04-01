بولندا، فريق الهداف الأول: خمس حقائق يجب معرفتها عن المنافس الثالث للأرجنتين في كأس العالم في قطر

Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Path B Playoff Final - Poland v Sweden - Silesian Stadium, Chorzow, Poland - March 29, 2022 Poland's Robert Lewandowski celebrates scoring their first goal with Jan Bednarek and Kamil Glik REUTERS/Kacper Pempel

ستكون بولندا منافسًا لإغلاق دور المجموعات للمنتخب الأرجنتيني يوم الأربعاء 30 نوفمبر على ملعب لوسيل: كلاهما يشكلان المجموعة C من كأس العالم في قطر جنبًا إلى جنب مع المكسيك والمملكة العربية السعودية.

قدم التأهل لكأس العالم قطر 2022 العديد من المشاكل لبولندا. لم تكن المفضلة للفوز بمجموعتها في التصفيات من خلال مشاركتها مع إنجلترا، وعانت حتى الموعد الأخير، حيث حصلت على المركز الثاني فوق ألبانيا بنقطتين. في المرحلة التالية، تأهل لمباراة الكولمين من خلال استبعاد روسيا ثم هزيمة السويد 2-0 مع الفئة وبالتالي تأمين مروره إلى كأس العالم المقبل.

تشيسلاف ميشنيفيتش، المدرب، يتطلب أن يكون لاعبيه في حالة بدنية ممتازة لتحقيق أحد ركائز تكتيكه، وهو أن يكون مهيمنا ويضع الكثير من الضغط على الخصم، مما يضمن أنه ليس لديه مساحة للعب لعبته. ميزة رئيسية أخرى هي أنه يحب اللعب مع اثنين من المهاجمين للحصول على أفضل من راية الفريق، روبرت ليفاندوفسكي.

واوضح فى عدة مؤتمرات صحفية «ان العنصر الاساسى المطلق فى لعبتنا فى الهجوم يجب ان يكون اطعام ليفاندوفسكى والمهاجمين الاخرين». وأضاف امتياز وجود مهاجم بايرن ميونيخ في التشكيلة: «لا يمكننا تحمل إهدار هذه الإمكانات. ليس فقط بولندا لديها أفضل «قناص» في العالم، ولكن بشكل عام، لديها مستوى عال جدا من المهاجمين للاختيار من بينها».

1) مدرب مرن متعطش للمجد

المدرب يحتفل بالتأهل لقطر (الصورة: رويترز)

في أوائل عام 2022، تم فصل بابلو سوزا واستبداله بتشيسلاف ميشنيفيتش. حصل المدرب البولندي على الكثير من الرماية على المستوى المحلي ويلقب بـ «مورينيو» بسبب أوجه التشابه مع المدرب البرتغالي. من المؤتمر الصحفي الأول، أشار مباشرة إلى الأنا البولندية التي تتحدث عن التقاليد العظيمة للبلاد وحتى الإشارة إلى البابا يوحنا بولس الثاني بهدف الحصول على الدعم العام بسرعة.

التغيير الرئيسي الذي أدى إلى وصوله إلى مقعد البدائل، بالإضافة إلى العقلية الإيجابية التي يحاول دائمًا غرسها، كان تكتيكيًا. نشأ في المدرسة المحلية الممتازة للمدربين يستخدم تدريبًا هجينًا مرنًا للغاية يمكن زراعته على شكل 3-4-3 بالأرقام. تلعب بولندا الآن مع ثلاثة مدافعين عندما يتقدمون للأمام، ويتحولون إلى أربعة وحتى خط من خمسة عندما لا يملكون الكرة.

ومع ذلك، في الملعب، ركزت بداية فترة ولايته على تحقيق التأهل لكأس العالم. بدأت الشكوك تقع على المدير الفني بسبب أسلوبه الطموح. تشيسلاف، ومع ذلك، لم يغير موقفه أو معتقداته وكان مقتنعا دائما أنه يمكن الحصول على أفضل من هذا الجيل من اللاعبين.

كمحترف يؤمن بالعمل الجاد والتواصل الجيد، من المهم أن يركز Michniewicz أولاً على الإنسان ثم على اللاعب. يخبر اللاعبين بمدى أهميتهم في خططهم وأن لديهم إضافة أنهم يتحدثون ما مجموعه أربع لغات بطلاقة.

2) الحاجة إلى قفزة في الكفاءات الهرمية

جاء المنتخب البولندي الأخير في المجموعة E في آخر بطولة أوروبية (الصورة: رويترز)

عانى التاريخ الغني للمنتخب الوطني البولندي على المستويين العالمي والقاري من الصعود والهبوط القوي في السنوات الأخيرة. أصبحت الحاجة الملحة للحصول على مسابقة كبيرة ضرورة أكثر من الرغبة. في الجولة الأولى من كأس اليورو الأخيرة التي تجني نقطة واحدة فقط وتم القضاء عليها أيضًا في مرحلة المجموعات في روسيا 2018، فإن الديون المستحقة ضخمة.

علينا أن نعود إلى يورو 2016 لرؤية ربع النهائي لبولندا، حيث سقطت أمام البرتغال، والتي ستكون في نهاية المطاف بطل. ثم سلط الضوء على الأداء المحزن في طبعة 2012، التي كان في المنزل مع أوكرانيا وتم استبعاده أيضًا بأداء ضعيف آخر في المرحلة الأولية. تتركز الآمال والضغوط على روبرت ليفاندوفسكي، الذي يأمل أن يكون قائد الفريق الذي سيسعى إلى تكرار المآثر البولندية لبطولة العالم في ألمانيا 1974 وإسبانيا 1982.

3) روبرت ليفاندوفسكي، رعب الرماة

روبرت هو الشخصية العظيمة لبولندا بالإضافة إلى كونه مسؤولاً عن ارتداء شريط القبطان (الصورة: أكشن)

إذا كان بإمكان بولندا أن تحلم بأشياء عظيمة، فذلك بفضل الموهبة الهائلة للمركز إلى الأمام. اعترف المدرب السابق مرارًا وتكرارًا بأنه خطط لنظام لعبة مسؤول عن رعاية روبرت ليفاندوفسكي، الذي يظهر موسمًا بعد موسم قوته أمام المرمى بقميص بايرن ميونيخ.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا هو بالفعل أفضل هداف واللاعب الذي لديه أكبر عدد من الحضور في التاريخ البولندي. مع هدف في المباراة الحاسمة ضد السويد، كان مسؤولاً أيضًا عن اتخاذ الخطوة الأولى نحو قطر 2022. «فريق برافو، مشجعي برافو! كل شيء ممكن عندما تقاتل حتى النهاية وتؤمن بالنصر. نحن ذاهبون إلى كأس العالم»، وكتب على حسابه في Instagram إلى جانب صورة شوهد فيها وهو يحتفل نحو المدرج المليء بالمشجعين.

ومع ذلك، تعرض في عدة مناسبات لانتقادات لعدم تمثيله للبلاد بطريقة جيدة في الأحزاب الرئيسية. هذه هي المشكلة الكبيرة التي تواجهها بولندا: في مواجهة القوى العظمى، يزن التسلسل الهرمي دائمًا على الجانب الآخر وهذا هو الوقت الذي يكون فيه روبرت أكثر وحيدًا. هذه المرة، مع نظام لعبة أكثر مزيتة ومرونة، وقال انه يأمل في كسر بصمته من روسيا وجعلها من خلال مرحلة المجموعات.

4) سائق خط الوسط: بيوتر زيلينسكي

عجلة القيادة نابولي هي المسؤولة عن توحيد الدفاع والهجوم في فريق يتم تقسيمه عادة (الصورة: رويترز)

على الرغم من أن بيوتر زيلينسكي مهندس معماري في وسط الريف، إلا أنه ليس قائدًا طبيعيًا. غالبًا ما تتحدث عجلة القيادة الموهوبة نابولي إلى لعبته، وهذا بلا شك ما يفعله هذا الموسم، حيث يستمر في متوسط أعداد كبيرة في كل من الهدفين والمساعدات.

وقال ميشنيفيتش عن لاعب خط الوسط: «زيلينسكي لاعب استثنائي». وأضاف، وإعطاء مثال: «سمعت ذات مرة بيب غوارديولا يتحدث عن فيل فودن. قال أنه عبقري، موهبة متميزة. ولكن للوصول إلى أعلى مستوى عالمي، تحتاج إلى معرفة متى تغير وتيرة اللعبة. بيوتر لديه. إنه يرى كل شيء إنه يشعر تمامًا بالفضاء بين زملائه في الفريق والخصم. لديها إحساس لا يصدق بالوقت وهندسة النغمات. يمكنك إبطاء اللعبة أو تسريعها بتمريرة واحدة فقط. إنه لاعب كرة قدم جميل. في بعض الأحيان يحتاج فقط إلى المزيد من الأدرينالين. سنحاول القيام بذلك».

ليس هناك شك في كل إيطاليا حول الموهبة التي يمتلكها زيلينسكي. برشلونة أراده بعد كل شيء وحتى يورغن كلوب أرسل له مرة واحدة طائرة هليكوبتر للحديث عن نقل إلى ليفربول. Zielinski هو الماس من بولندا مع قلب كبير. تتوقع الدولة بأكملها أن تتألق بشكل مشرق في قطر.

5) مشاركتين لتذكر

وصلت بولندا إلى المركز الثالث في كأس العالم في ألمانيا الاتحادية عام 1974

ستكون قطر هي المشاركة العاشرة للمنتخب البولندي في كأس العالم. تم إنشاء أهم وجودين للدولة الأوروبية في أعلى حدث لكرة القدم في ألمانيا الاتحادية 1974 وإسبانيا 1982، عندما جاء في كلتا المناسبتين في المركز الثالث مفاجأة الكوكب بأكمله. جيل موهوب للغاية بقي على وشك لعب مباراة اللقب: كان السكان المحليون وإيطاليا جلادين الأمل.

بالاضافة, يسلط الضوء على الجولة الثانية في الأرجنتين 78 ′ وجولة 16 في كل من فرنسا 38 ′ والمكسيك 86 ′. للأسف, في عروضه الثلاثة الأخيرة, التي كانت في كوريا واليابان 02′, ألمانيا 06′ وروسيا 18′, انتهى به الأمر بالمغادرة في مرحلة المجموعات.