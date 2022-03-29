ماذا كان أصل تيكاماك

Tecámac هي منطقة تقع في الجزء الشمالي الشرقي من ولاية المكسيك وعلى بعد 35 كم من مكسيكو سيتي. إنها بلدية تحتفظ بالعديد من الحكايات التعارف العودة إلى فترة ما قبل التاريخ.

يوضح المعهد الوطني للاتحادية والتنمية البلدية (INAFED) أن معنى Tecámac هو من أصل ناهواتل ويتكون من جزيئات tetl التي تعني «الحجر»، الكاماتل وهو «الفم» ونهاية C التي تشير إلى «مكان». وفقا لبحث المتخصصين، فقد تقرر أن الترجمة العامة هي: «في فم الحجر».

تعود أصول هذه المدينة إلى زمن الماموث، وهذا معروف بفضل حقيقة أنه تم العثور على عظام هذا الحيوان في قريتي رييس أكوزاك وسان بيدرو أتزومبا، بالإضافة إلى اكتشاف الأواني المصنوعة من قبل البشر والتي ترتبط بهذا العصر. قرر علماء الآثار أن الأشياء تتراوح أعمارها بين 8 و 15 ألف سنة.

موقع Tecámac على خريطة ولاية المكسيك. (الصورة: قاعة المدينة الدستورية في تيكاماك)

بعد مرور بعض الوقت، تم تسجيل أنه عندما بدأت الحضارات تصبح مستقرة، كان أولمك وناهوا هم الذين جاءوا من الجنوب والغرب على التوالي. بالمعنى الدقيق للكلمة، تعتبر هذه الثقافات أول من يستقر في الإقليم.

خلال الأفق الكلاسيكي، تشارك Tecámac، مثل القرى المحيطة، بنشاط في التبادلات الثقافية والاقتصادية والدينية مع المدينة الكبرى في ذلك الوقت: تيوتيهواكان.

تفاصيل المصدر نفسه أنه في عام 1202 تأسست Tecámac بفضل المكسيكيين، لأنها كانت واحدة من الأماكن الأولى التي وجدوها أثناء قيامهم بالحج للعثور على «المدينة المثالية» ووجدوا المكسيكي-Tenochtitlan العظيم.

بسبب عدم وجود وحدة للسكان، ما يسمى الأزتيك، لم يكن لديهم صعوبة كبيرة في الاستيلاء على تلك المنطقة. ومع ذلك، حتى عام 1395، ظهر اسم Tecámac لأول مرة في مخطوطة Chimalpopoca، عندما ذكر أن: «Otomí of Xaltocan فر باستمرار إلى تيكاماك من الخوف الذي كان لديهم من Chichimecas من كواتيتلان».

استولت Mexica على الأراضي وأنشأت بداية إمبراطوريتهم هناك. (الصورة: الدستور الفلورنسي، القرن السادس عشر)

هكذا كانت البلدية جزءًا من واحدة من أقوى الإمبراطوريات في فترة ما قبل كولومبوس، ومع ذلك، مع وصول هيرنان كورتيس وغزو تينوختيتلان، سرعان ما عُهد بها إلى الإسباني خوان غونزاليس بونس دي ليون، الذي توفي في عام 1540 ورثت المدينة لابنه خوان بونس دي ليون.

عندما بدأ عمل التبشير، كان الرهبان الأوغسطينيون مسؤولين عن بناء أبرشية القديس بطرس الرسول (التي تم تعميدها في الأصل باسم أبرشية الصليب المقدس). اليوم هو واحد من المباني الدينية العظيمة في المنطقة.

في نهاية القرن السادس عشر، فوض التاج الإسباني الإدارة إلى ما يسمى بالولاية القضائية لبلدية سانتو توماس شيكوناوتلا. بعد اندلاع الاستقلال، تُركت المنطقة بدون حاكم، وحتى 12 سبتمبر 1825، أي بعد عام من تأسيس ولاية المكسيك، أقيمت بلدية تيكاماك رسميًا.

كان هناك ولد الموسيقار المكسيكي الموهوب فيليبي فيلانويفا، الذي كان مسؤولاً عن رفع اسم المكسيك في الخارج. لهذا السبب، في 25 أبريل 1944، تمت إضافة اسم هذا الفنان إلى مقعد البلدية.

تم تكليف الرهبان الأوغسطينيين ببناء أبرشية سان بيدرو أبوستول، أحد أبرز المباني في البلدية. (الصورة: إنستغرام/ @parroquiadesanpedroapostol)

تجدر الإشارة إلى أن السكان لعبوا دورًا مهمًا في الثورة المكسيكية، حيث انضمت شخصيات مثل سيرينو سيرنا وموديستو وإميليو سوتو وجيرونيمو فلوريس وكروز تشافيز والجندي مارغريتا لوبيز إلى صفوف جيش التحرير في الجنوب بقيادة إميليانو زاباتا.

من ناحية أخرى، بدأت عمليات التحديث حتى عام 1994 مع أول أعمال رصف الشوارع والحاميات والأرصفة وبناء المدارس. بعد ذلك، تم إعادة تصميم الطريق السريع الفيدرالي بين المكسيك وباتشوكا لإنشاء شارع تيكاماك وتم إنشاء ممر سور خوانا إينيس، والمستشفى الإقليمي ومنتزه سييرا هيرموسا البيئي.

تقع المدينة حاليًا على حدود بلديات إيكاتيبيك، أكولمان، كواكالكو، تيماسكالابا، تيوتيهواكان، تولتيتلان، زومبانغو وولاية هيدالغو. يغطي الموقع ما مجموعه 156.9 كم2 ووفقًا لآخر تعداد لـ INEGI، يبلغ إجمالي عدد سكانه 547,503 نسمة، منهم 281,983 من النساء و 265,520 من الرجال.

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