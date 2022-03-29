تم إصدار «Halo»، المسلسل المبني على لعبة الفيديو الشهيرة Master Chief،

Pablo Schreiber as Master Chief in Halo Season 1, Episode 1, streaming on Paramount+. Photo Credit: Adrienn Szabo/Paramount+

من أصوله كفيلم روائي طويل أنتجه بيتر جاكسون وانهار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى مشروع ستيفن سبيلبرغ المتطور، كان لدى هالو طريق طويل للتلفزيون، لكنه جاء في النهاية. تم عرض سلسلة الخيال العلمي الجديدة المبنية على لعبة فيديو Xbox الشهيرة لأول مرة على Paramount+يوم الخميس 24 من هذا الشهر وستحصل على حلقة جديدة كل أسبوع حتى الانتهاء من موسمها الأول.

مع الإنتاج التنفيذي لشركة سبيلبرغ وميزانية قدرها 90 مليون دولار، تحكي هالو قصة حرب بين المجرات في القرن السادس والعشرين بين قيادة الفضاء التابعة للأمم المتحدة والعهد، وهو تحالف ثيوقراتي-عسكري للعديد من الأجناس الغريبة المتقدمة.

(الائتمان: باراماونت +)

المسلسل من بطولة بابلو شرايبر في دور Master Chief، وهو جندي فائق فرض، تم تربيته وتدريبه منذ الطفولة للقتال دفاعًا عن الإنسانية. بعد Master Chief والفريق الفضي, الفريق الذي يقوده, هزيمة مجموعة من الكشافة العدو على كوكب مادريجال, تكتشف المجموعة شيئًا غامضًا يمكن أن يكون المفتاح لإنهاء الحرب بين الإنسان والأجنبي. ومع ذلك، حيث يتنافس كل جيش على السيطرة على الكائن، فإن الوحي المفاجئ يترك رئيس ماستر يستجوب ليس فقط المهمة الموكلة إليه، ولكن أيضا نفسه.

يأتي شرايبر من أدوار بارزة مثل جورج «Pornstache» Mendez في Orange هو الأسود الجديد وMad Sweeney في American Gods. في دور Master Chief، المعروف أيضًا باسم John-117، عليه أن يجسد صراع البطل الروبوتي الذي لا يظهر أي عاطفة، ولكنه يبدأ تدريجياً في استجواب رؤسائه والعثور على نطاق قيمه الخاص.

(الائتمان: أدريان زابو/باراماونت+)

تعمل ناتاشا ماكيلون أيضًا بدور الدكتور هالسي, العالم وراء Spartans; Yerin Ha مثل كوان, ابنة زعيم عسكري ينقذه ماستر شيف من الهجوم, وجين تايلور كاستنساخ للذكاء الاصطناعي, كورتانا. يتم الانتهاء من المدلى بها بوكيم وودبين (فارجو)، شابانا عزمي النار، ناتاشا كولزاك (ويتشر)، رمادي الزيتون (تحقيقات نصف القمر)، ييرين ها (ريف بريك)، بنتلي كالو (المنتقمون: عصر آلترون)، كيت كينيدي (كارثة)، تشارلي ميرفي (بيكي بلايندرز ) وداني سافي بيني المخيف).

سيكون هذا الكون بين المجرات الذي مزقته الحرب مألوفًا لأولئك الذين انغمسوا بالفعل في لعبة الفيديو - التي جمعت أكثر من 6 مليارات دولار من إجمالي المبيعات منذ إطلاقها مع Xbox الأصلي في نوفمبر 2001 - لكن مبدعي السلسلة يتطلعون أيضًا إلى جعل الموسم الأول بالكامل رواية القصص جديدة وجذابة لعامة الناس.

(الائتمان: أدريان زابو/باراماونت+)

في نسختها التلفزيونية, توجد Halo في قانونها الخاص, مما يعني أنه لا داعي للقلق بشأن مواجهة الأحداث التي قد تعرفها من الألعاب, الروايات أو أي وسيلة أخرى استكشفت الملحمة.

سيحتوي الموسم الأول على تسع حلقات من حوالي ساعة، وقد تمت الموافقة بالفعل على إنتاج الموسم الثاني، لذلك يشير كل شيء إلى هذه القصة التي بدأت للتو.

سيتم إصدار الحلقات الجديدة على Paramount+كل يوم خميس، حتى نهاية الموسم، في 19 مايو. سيتمكن عملاء Flow من الاشتراك في Paramount+Premium Pack والاستمتاع بجميع محتوياتهم المجانية لمدة 12 شهرًا، من أي جهاز.

يتم إنتاج HALO بواسطة SHOWTIME® بالشراكة مع 343 Industries، جنبًا إلى جنب مع تلفزيون Amblin. الموسم الأول من هالو هو التنفيذي من إنتاج ستيفن كين، جنبا إلى جنب مع ستيفن سبيلبرغ، داريل فرانك وجوستين فالفي لتلفزيون أمبلين بالشراكة مع 343 الصناعات، أوتو باثورست وتوبي ليزلي لصورة واحدة كبيرة، كايل كيلين وسكوت بنينجتون للفصل الحادي عشر.