سوف تبحث تشيلي عن المعجزة ضد أوروغواي في آخر موعد لتصفيات أمريكا الجنوبية: الوقت والتلفزيون والتشكيلات

سيلعب المنتخب التشيلي مباراة مع رائحة في المباراة النهائية يوم الثلاثاء ضد الأوروغواي. يحتاج La Roja إلى معجزة حقيقية للوصول إلى منطقة repechage والحصول على فرصة للعب لواحدة من آخر تذاكر لكأس العالم. ومع ذلك، سيكون لديهم فريق أوروجواي لن يجعل الأمر سهلاً عليهم.

تركت المباراة 4-0 التي أعطتها له البرازيل يوم الخميس في ملعب ماراكانا معنوياتهم على الأرض، ولكن فريق مارتن لاسارتي يتشبث الآن بتاريخهم للحفاظ على الأمل في اللعب في قطر وعدم مشاهدة بطولة العالم الثانية على التوالي على شاشة التلفزيون.

وقال روني فرنانديز، المهاجم الشاب لجامعة تشيلي، للصحافة: «لقد تغلب هذا الفريق على العديد من الصعوبات وأعتقد أن هذا لن يكون الاستثناء».

يجب أن نتذكر أنه بالإضافة إلى النتيجة التي ستحدث في ملعب سان كارلوس دي أبوكيندو، يجب على التشيليين أن يتوقعوا ألا تفوز كولومبيا ولا بيرو - التي تطمح أيضًا إلى إعادة النظر - بالمبارزات. تلعب بيرو في ليما ضد باراغواي، بينما تلعب كولومبيا ضد فنزويلا، المتأهلة النهائية المطلقة للتصفيات.

يناشد المدرب مارتن لاسارتي قصة فريق، منحت قاعدة لاعبيه، ما يسمى بالجيل الذهبي، تشيلي اثنين من أكبر انتصاراته الرياضية: كأس أمريكا 2015 في سانتياغو، والمئة المئوية، بعد عام في الولايات المتحدة.

والخبر السار للتشيليين هو أن المهاجم بن بريريتون، الذي لم يلعب البرازيل بسبب الإصابة، قام بعمل بدني على قدم المساواة مع الفريق ويمكن أن يكون في وضع يسمح له بلعب مباراة خروج المغلوب الأخيرة.

ولد في إنجلترا، حيث يدافع عن قميص بلاكبيرن روفرز، وكان الوحي للفريق التشيلي. دون التحدث قطرة من الإسبانية، فإن المودة التي تظهر على القميص التشيلي وأدائه في اللحظات المهمة جعلته أحد المفضلين لدى المعجبين، الذين لقبوه بسوبر بن.

عانت لا سيليست، من جانبها، من انخفاض ملحوظ. خسر المدرب دييغو ألونسو للمباراة ضد التشيليين أمام فاكوندو بيليستري، المهاجم الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، والذي تم إيقافه بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ستسعى أوروغواي، التي حصلت بالفعل على تذكرتها إلى قطر بعد فوزها على بيرو 1-0 يوم الخميس الماضي في مونتيفيديو، إلى إغلاق التعادل بفوز جديد يمنح الأمن للتشكيلة التي تمكنت من التعافي في المباريات الأخيرة.

تشكيلات محتملة

شيلي: برايان كورتيز، إنزو روكو، ماوريسيو إيسلا، باولو دياز، غاري ميدل، أرتورو فيدال، كلاوديو بايزا، غابرييل سوازو، تشارلز أرانجويز - أليكسيس سانشيز وإدواردو فارغاس

أوروغواي: سيرجيو روشيه، رونالد أراوخو، دييغو غودين، خوسيه ماريا جيمينيز، ماتياس أوليفيرا، داميان سواريز، رودريغو بنتانكور، فيديريكو فالفيردي، جورجيان دي أراسكايتا، لويس سواريز، داروين نونيز.





الوقت: 23:30 بتوقيت جرينتش (20:30 أرغ-أورو-تشي/19:30 فين باربول/18:30 كول-بير-إيكو-مكس)

التلفزيون: TYC سبورتس 2

الحكم: باتريسيو لوستو (ARG)

الملعب: ملعب سان كارلوس دي أبوكيندو

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