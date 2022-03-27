لماذا تخلى «نحل النسر» عن الرحيق ليتغذى على الجثث

هناك بعض النحل، ينتمي إلى أنواع استوائية غير معروفة بدون لدغة، تسمى عادة «نحل النسر»، والتي طورت القدرة على تناول اللحوم فقط. كان الدافع وراء هذا السلوك النادر هو منافسة شديدة للغاية على الرحيق.

بهذه الطريقة تطورت أمعائه، مما يجعلها أشبه بنسر النسور أكثر من تلك الموجودة في النحل الآخر. وتستكمل كل هذه التعديلات بالتغيرات في الميكروبيوتا، والنباتات المعوية، للسماح لهضم المركبات الأخرى المتعلقة بالنظام الغذائي الجديد.

أدت المنافسة الشديدة على الرحيق إلى نوع من النحل اللاذع في المناطق الاستوائية لتطوير القدرة على التغذية على اللحوم. هذه هي النحل الوحيد في العالم الذي تطور لاستخدام مصادر الغذاء غير النباتية.

دعا Vulgarly «النحل النسر»، طوروا القدرة على تناول اللحوم فقط. كان الدافع وراء هذا السلوك النادر هو منافسة شديدة للغاية على الرحيق.

وبهذه الطريقة، أقاموا علاقات تكافلية جديدة مع بعض الميكروبات الموجودة في أمعاء النسور والحيوانات الأخرى التي تتغذى على الجيف. السلال التي يملكها النحل اللاذع على رجليه الخلفيتين لجمع حبوب اللقاح، تم استخدامها من قبل هذه النحل النسر لجمع اللحوم.

يتم إثراء النباتات المعوية للنحل النسر بالبكتيريا الجديدة التي لا يمتلكها أقاربهم، على غرار تلك الموجودة في النسور والضباع وغيرها من الزبالين. تعمل هذه البكتيريا على حمايتها من مسببات الأمراض التي تظهر في الجيف. يمكن لأي إنسان أن يصاب بمرض خطير لأن هذه الميكروبات الموجودة في الجسد تطلق سمومًا قوية جدًا وضارة.

لم يعرف بعد ما إذا كان نمط حياة النحل آكلة اللحوم هو الذي أثر على نمو هذه الميكروبات، أو ما إذا كانت البكتيريا هي التي سمحت بالنظام الغذائي آكلة اللحوم. يمكن أن يؤدي التغيير في النظام الغذائي إلى تعديل النباتات، بمرور الوقت، ولكن من الممكن أيضًا أن يكون هذا التغيير قد سمح بالتباين في النظام الغذائي، أو أن كلاهما ربما تفاعلا لتوليد هذا التكيف التطوري.

هذه النحل التي تتغذى على اللحوم، بدلا من حبوب اللقاح، قادرة على تخزين العسل في غرف منفصلة في خلايا النحل.

السلال التي يملكها النحل بلا لاذع على رجليه الخلفيتين لجمع حبوب اللقاح، تم استخدامها من قبل هذه النحل النسر لجمع اللحوم (ريكاردو أيالا)

قدم النحل الأخبار قبل يومين عندما، في قرية لا اسبيرانزا في بلدية توربو، أنتيوكيا، هاجم سرب من النحل الأفريقي رجل أعمى يبلغ من العمر 72 عاما الذي فقد حياته في وقت لاحق. على ما يبدو، كان قرص العسل موجودًا على أحد أعمدة الطاقة بالقرب من منزل الضحية.

لم يتأثر هذا الرجل فحسب، بل أصيب 10 أشخاص آخرين، أحدهم امرأة حامل ورجل يتعافى من الجراحة.

وفقًا للجيران في القطاع، قامت هذه الحيوانات ببناء حفاضاتها على العديد من أعمدة الطاقة، وفي عدة مناسبات دعت السلطات المقابلة إلى حل هذه المشكلة التي تعرض حياتهم للخطر.

*الدكتور خوان إنريكي روميرو @drromerook هو طبيب بيطري. متخصص في التعليم الجامعي. درجة الماجستير في علم النفس المناعي uroendocrinology. المدير السابق لمستشفى مدرسة الحيوانات الصغيرة (UNLPAM). أستاذ جامعي في العديد من الجامعات الأرجنتينية. محاضر دولي.

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