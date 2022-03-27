Netflix: أهم 5 حيل لمشاهدة المسلسلات مع الأصدقاء عبر الإنترنت وتخصيص الترجمة والمزيد

Netflix هي واحدة من أكثر خدمات البث استخدامًا على المستوى الدولي. أكثر من ذلك مع شعبية Teen Mom 2، التي أصبحت اتجاهًا عالميًا وسمحت بجذب مشتركين جدد إلى المنصة. ومع ذلك، فإن هذه الخدمة، التي خدمت الكثيرين في الوباء، لديها أسرار معينة يمكن تطبيقها دون مشاكل.

هذه 5 أجزاء من المعلومات غير معروفة جيدًا عن النظام الأساسي والتي تسمح بتفاعل أفضل للمستهلكين، الذين يبحثون عن راحة أكبر على Netflix. Infobae يجلبهم بعد ذلك.

5 حيل لأداء على Netflix

تقوم Netflix بتجديد نفسها باستمرار: ليس فقط أيقونات من الماضي أو البعيدة أو القريبة المضافة، ولكن أيضًا القائمة مليئة بالمحتوى الذي تنتجه نفس النظام الأساسي، والذي أصبح في السنوات الأخيرة بعضًا من أفضل المنتجات في السينما والتلفزيون المعاصر.

يمكن أن يكون هذا البحر الهائل من المحتوى والمقترحات ساحقًا، بل مربكًا في بعض الأحيان، لذلك من المهم معرفة جميع حيل المنصة من أجل تحقيق أقصى استفادة منها والاستفادة من جميع وظائفها:

صورة iPhone و iPad مع Netflix مفتوحة. (الصورة: EFE/سيدت سونا)

1. الاستمتاع ببرنامج تلفزيوني أو فيلم مع شخص آخر

تتيح الإضافة المتاحة لـ Google Chrome، «Netflix Party»، لاثنين من المستخدمين البعيدين بمشاهدة أي محتوى متاح على منصة البث في نفس الوقت، بطريقة متزامنة تمامًا.

تحميل حزب نيتفليكس لجوجل كروم: netflixpartyplus.com

2. حذف سلسلة

عند بدء مشاهدة سلسلة على منصة Netflix، تقوم البوابة بحفظ هذه المعلومات وفي كل مرة يصل فيها الشخص إلى ملفه الشخصي، يتم عرض المحتوى في قسم المتابعة.

ومع ذلك، قد يحدث أن المستخدم لم يستمتع بالحلقات حتى الآن ويريد مغادرة المسلسل؛ أي أنهم يريدون التوقف عن الظهور في «متابعة» أو «متابعة المشاهدة».

إذا كان الأمر كذلك، فهناك طريقة لحذف هذا المحتوى: داخل ملف التعريف، انتقل إلى الحساب ثم إلى عرض النشاط، حيث توجد جميع المسلسلات أو الأفلام التي يتم عرضها أو قيد التقدم.

في ذلك الوقت ، يمكن للمستخدم حذف المحتوى المطلوب بنفسه.

3. مساعدة الجودة

إذا كانت لديك أي أسئلة أو مشاكل، فإن بوابة بث Netflix تقدم نظام دعم متمايز لمستخدميها.

يمكن لأي شخص لديه حساب تسجيل الدخول إلى help.netflix.com/ar/، حيث يوجد أيضًا خيار «الدردشة المباشرة» (بدء الدردشة المباشرة) أو «اتصل بنا».

4. الفئات المخفية والرموز السرية

هناك رموز محددة أنشأتها الشركة تسهل الوصول إلى فئات وفئات فرعية معينة. يحتوي كل نوع ونوع فرعي، مثل الأنواع الفرعية «Action» أو «Classic»، على رمز بحث خاص به لسهولة التنقل.

لاستخدامها، يجب عليك إدخال ما يلي في عنوان URL: http://www.netflix.com/browse/genre/xxx، حيث 'xxx' هو الرمز المحدد الذي تريده.

على موقع What's On Netflix الرسمي www.whatsonnetflix.com، من الممكن أيضًا الوصول إلى القوائم، المصنفة أبجديًا، والتي تحدد كل المحتوى المتاح على النظام الأساسي: من الممكن التصفية حسب الفئة العمرية، السمة، اللغة، النوع، الفيلم حسب العقد، من قبل المخرج، عن طريق الشبكة والامتياز.

5. تخصيص التسميات التوضيحية

افتراضيًا، تكون ترجمات Netflix بيضاء ومتوسطة ومظللة بلطف باستخدام ظل إسقاط.

ومع ذلك، يمكن لكل مستخدم إنشاء أسلوبه الخاص: يجب عليهم الانتقال إلى المزيد > الحساب > ملفي الشخصي وتحديد كيفية عرض الترجمة.

تقدم المنصة عشرات الخيارات: ترجمات وردية أو زرقاء أو خضراء، بالإضافة إلى إمكانية جعل الحروف أكثر قابلية للقراءة بإطار أسود.

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