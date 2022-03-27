ما مدى قربنا من التكاثر اللاجنسي لدى البشر؟

ARCHIVO - Alimentos vedados durante el embarazo, como el huevo y el pescado crudos, ya no pueden dañar al bebé si los ingiere la madre durante la lactancia. Foto: Uwe Anspach/dpa

في اختراق حديث وتاريخي، تمكن العلماء من إعادة إنتاج الفئران دون الحاجة إلى الحيوانات المنوية الذكرية، وهو معلم مهم يفتح السؤال حول مستقبل علم الوراثة وتكاثر البشرية.

في عام 1932، نشر الكاتب والفيلسوف البريطاني ألدوس هوكسلي روايته «عالم سعيد» (عالم جديد شجاع)، وهي هاجس بائس يصف عالماً لم يعد فيه البشر يولدون، ولكن يتم إنشاؤه في مختبرات ذات تصميم وراثي محدد يؤهلهم لقبول رضاهم ينتمون إلى إحدى الطبقات التي تقسم مجتمعهم، حتى لو كانت الأدنى والأكثر اضطهادًا.

في هذا العالم، تم إلغاء مفهوم الأسرة وكان الإله «فورد» لأن نموذجها لإنتاج السلسلة كان القاعدة التي يتكاثر بها البشر الآن.

على الرغم من أن رؤية Huxley هي رؤية مظلمة ومظلمة، والتي توضح لنا أين يمكن للعالم أن يتوقف إذا نسي التطور العلمي والتكنولوجي الأخلاق؛ اليوم، بعد ما يقرب من 100 عام من كتابة هذا العمل، نكتشف بشكل متزايد المزيد والمزيد من الأشياء حول تطور وتكاثر الأنواع. مما يفتح الأبواب لأسئلة حول مستقبل البشرية.

جاء أحدث اختراق قبل بضعة أسابيع فقط عندما قدمت مجموعة من العلماء الصينيين للعالم نتائج تجاربهم، والتي كانت قادرة على إعادة إنتاج الفأر لأول مرة في التاريخ لا جنسية من بيضة واحدة، وذلك باستخدام تقنية التلاعب الجيني.

يفتح هذا المعلم الباب أمام التكاثر بدون جنس في الثدييات، وهو أمر كان يعتقد أنه من المستحيل تحقيقه، وممهد الطريق للتجارب المحتملة على البشر.

غلاف عالم سعيد من قبل ألدوس هوكسلي.

التكاثر الجنسي مقابل اللاجنسي

التكاثر كما نتصور عادة، ليس فقط في البشر ولكن في جميع الأنواع، يحدث جنسياً، أي من مزيج من المادة الوراثية لشخصين، ذكرًا وإناثًا، والتي تنتج، من خلال الإخصاب، فردًا جديدًا بخصائص فريدة.

ومع ذلك، في عالم الحيوان هناك العديد من الأمثلة على التكاثر «البكر» أو اللاجنسي، حيث يشارك فرد واحد فقط، بالضرورة أنثى، في إنجاب فرد آخر تكون مادته الجينية نسخة طبق الأصل من الأول.

أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على مدار العقد الماضي أن هذه «الولادات البكر» أكثر شيوعًا في طبيعتها مما كنا نظن سابقًا، لأنها جزء من استراتيجية البقاء لبعض الأنواع للحفاظ على نفسها في المواقف التي يكون فيها الذكور نادرًا.

ليوني هي سمكة قرش نمر أنثى كانت أول حالة موثقة للتكاثر اللاجنسي لهذا النوع.

إن إناث العديد من الحيوانات المعقدة والكبيرة، مثل السحالي أو أسماك القرش أو تنانين كومودو، قادرة على التكاثر بدون ذكور، في عملية تسمى «parthenogenesis».

يأتي المصطلح من اليونانية ويشير إلى «الخلق البكر» ويستخدم للإشارة إلى قدرة الحيوانات أو النباتات على التكاثر بدون مادة وراثية من فرد آخر.

عندما يحدث هذا في الطبيعة، يسبقه ظروف قاسية. لقد تم توثيقه، على سبيل المثال، كيف أصبحت مستعمرة تنانين كومودو معزولة في جزيرة مهجورة ومن خلال التكوّن، أنجبت أفرادًا ذكورًا لبدء مستعمرة جديدة.

أيضا حالات أسماك القرش الإناث التي تصبح حاملا وتلد في أحواض السمك حيث يتم إزالتها تماما من الذكور.

لكن, يشرح عالم الأحياء الإنجابية بجامعة شيفيلد ألان باسي في أحد أبحاثه, معظم الحيوانات الكبيرة لا تتكاثر بشكل لاجنسي, حتى لو استطاعوا, لأن هذا ليس له أهمية تطورية.

ماذا تقصد بهذا؟ لأن هذه الولادات البكر تنتج أفرادًا لديهم أحمال جينية مساوية لأحمال الأم، مما يتسبب بمرور الوقت في التنوع الجيني، وبالتالي القدرة على التكيف التطوري للأنواع، لتقليل بقائهم على قيد الحياة وتعريضه للخطر.

هذه هي الميزة الكبيرة للتكاثر الجنسي، والتي تسمح بالجمع بين جينات شخصين، والطفرات الخاصة بهما، من أجل إنتاج أفراد يتكيفون بشكل أفضل مع ظروف بيئتهم.

بمعنى آخر، الجنس يساعدنا على البقاء على قيد الحياة كنوع.

تنانين كومودو هي نوع آخر معروف بالتكاثر بشكل لاجنس (رويترز/توبي ميلفيل)

التولد المستحث

ما وراء التفسير التطوري، يبقى السؤال: هل من الممكن لجميع الأنواع أن تتكاثر بشكل لاجنسي، بما في ذلك البشر؟ في الآونة الأخيرة اقتربنا من إجابة.

كما قلنا سابقًا، تم استبعاد الثدييات من إمكانية التكاثر اللاجنسي. لا توجد حالة في طبيعة نوع من الثدييات التي تتكاثر بشكل لا جنس، حتى في الحالات القصوى مثل تلك المذكورة لأسماك القرش والسحالي.

ومع ذلك، هناك سابقة للتكاثر بدون جنس عن طريق التولد الناجم عن المختبر، وهي سابقة للفأر «كاغويا» التي أصدرها العلماء اليابانيون في جامعة طوكيو الزراعية في أبريل 2004.

كانت كاغويا، التي سميت على اسم حكاية شعبية يابانية تم فيها العثور على ابنة أميرة للقمر وهي طفلة داخل جذع الخيزران، فأرًا تم إنشاؤه في مختبر من بيضتين، أي أن لديها أمتان.

في حالته، بدأ التكوّن من عملية تسمى «haploidization» يتم فيها إزالة إحدى مجموعتي الكروموسومات من بعض الخلايا، وتركها مع واحدة فقط. منذ استخدام بيضتين هنا, كان التحدي هو تعديل أحدهما وراثيًا ليشبه الحيوانات المنوية, على وجه التحديد لمحاكاة جين Igf2, والذي يتم التعبير عنه عادةً فقط من خلال النسخة الأبوية من الجين.

وقال توموهيرو كونو، قائد التجربة، في ذلك الوقت: «كان الهدف من دراستنا هو اكتشاف سبب الحاجة إلى الحيوانات المنوية والبيض لتطوير الثدييات الصغيرة».

كان Kaguya أول فأر تم إنشاؤه في مختبر باستخدام parthenogenesis من بيضتين.

على الرغم من أن كاغويا كان تقدمًا كبيرًا، إلا أن المادة الوراثية لشخصين كانت لا تزال مطلوبة لإنشائها، وهو شيء مختلف عن حالات التكاثر اللاجنسي التي تحدث في الطبيعة مع الأنواع غير الثديية.

تغير هذا قبل بضعة أسابيع فقط بفضل مقال نشر في مجلة PNAS ووقعه العلماء الصينيون يانتشانغ وي، كاي رونغ تانغ وتشين أو تشاو.

يصفون تقنية وراثية مشابهة لـ CRIPR-Cas9، والتي تعرف شعبيا باسم «قطع ولصق الحمض النووي»، لجعل الفأر لديه شاب بمفرده، بدءًا من بيضة غير مخصبة.

«في الثدييات، يكون تكوين البارثينوجين محدودًا بسبب المشاكل التي تنشأ عن البصمة الجينية»، يشرح الباحثون في مقالتهم، حيث يشيرون إلى أن العملية يمكن تحقيق هذه العملية «عن طريق إعادة كتابة جينية محددة لمناطق حرجة متعددة للتحكم في الطباعة».

استخدم العلماء CRIPR-Cas9 لتحرير جينات أنثوية معينة بشكل مصطنع حتى أصبحت كما لو أنها جاءت من عينة ذكر. على وجه التحديد، قاموا بتغيير البويضة من كونها خلية واحدة إلى كيسة أريمية من 140 خلية، ثم أخذوا 192 جنينًا تم تشكيله بهذه العملية نفسها وزرعوها في عدة فئران.

واحد فقط من هؤلاء تمكنوا من اجتياز المرحلة الجنينية والجنين، وأنجبت ثلاثة فئران، على الرغم من وفاة اثنين أثناء الولادة. أخيرًا، كانت واحدة من الشباب على قيد الحياة، كانت أنثى تزن أقل من المعتاد، لكنها نمت بصحة جيدة وعندما وصلت إلى مرحلة البلوغ كانت قادرة على التكاثر بشكل طبيعي.

الأنثى، مع صغارها، هي نتيجة التولد من بيضة واحدة.

وخلص الباحثون إلى أن التولد في الثدييات أمر ممكن، على الرغم من أنهم يدركون أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل قبل أن يمكن استخدامه في تطبيقات العالم الحقيقي. يقولون إن العملية يمكن استخدامها للتطورات في الزراعة وإنتاج الأدوية.

التولد البشري؟

على الرغم من أن اكتشاف العلماء الصينيين فتح الباب للتكاثر اللاجنسي في الثدييات، إلا أن الإجابة البسيطة على ما إذا كان هذا ممكنًا في البشر لا تزال لا.

على الرغم من أنه من الناحية النظرية، يمكن للمرء أن يغير بيضة امرأة بشرية في المختبر للخضوع لعملية مماثلة لعملية الفأر وتحقيق الحمل من فرد واحد، إلا أننا لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان ذلك ممكنًا، وإجراء مثل هذه الاختبارات ينطوي على معضلات أخلاقية معقدة للغاية.

سؤال آخر أكثر إثارة للاهتمام هو ما إذا كان هذا مناسبًا: لإنتاج البشر من التكاثر اللاجنسي، كما هو الحال في ديستوبيا Huxley.

مرة أخرى، سيكون الجواب لا، ولكن ليس بسبب معضلة أخلاقية أو أخلاقية، ولكن بسبب معضلة البقاء على قيد الحياة.

نحن نعلم بالفعل أنه كلما قل التنوع الجيني كلما كان النوع أكثر عرضة للخطر، وعلى مر التاريخ يمكننا أن نجد أمثلة توضح لماذا ليس من المناسب لنا الوصول إلى نقطة إعادة إنتاج أنفسنا من خلال إنتاج جينات متجانسة. مثل تاريخ الأمراض والتشوهات بين العائلات المالكة الأوروبية، معظمها مرتبط.

في النهاية, هناك مسار علمي وأخلاقي طويل لتجسيد إمكانية التكاثر اللاجنسي في البشر, ولكن كما هو الحال في العديد من التطورات الأخرى التي لا يمكن تصورها في العلوم, لقد اتخذنا بالفعل الخطوة الأولى.

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