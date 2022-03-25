يمكن أن تعاني القطط مثل البشر من الربو: كل ما تحتاج إلى معرفته لمنعه

أهمية صحة القطط أمر ضروري بالنسبة لهم ليعيشوا حياة طويلة وكاملة وغير معقدة. هذا هو السبب في أن الزيارات نصف السنوية للطبيب البيطري مهمة، لأن الكشف المبكر عن أي مرض يضمن علاجًا ناجحًا تمامًا تقريبًا.

من بين الحالات التي يمكن أن تعاني منها القطط الربو. تم اكتشاف هذا المرض مبكرًا ومعالجته بشكل مناسب من قبل طبيب بيطري، وعادة ما يكون له تشخيص جيد جدًا. ومع ذلك، يمكن أن تكون أيضًا حالة طوارئ تهدد الحياة.

تشير التقديرات إلى أن الربو القطط يؤثر على ما بين 1٪ و 5٪ من القطط والقطط الأكثر شيوعًا من الشباب إلى منتصف العمر. تم تحديد متوسط عمر الكشف والتشخيص من 4 إلى 5 سنوات؛ لذلك، تعاني العديد من القطط المصابة بالربو من أعراض سريرية في وقت مبكر جدًا من حياتها.

توضح ماريا إينيس روساتي (MN 8505)، المتخصصة في طب القطط: «مثل البشر، يمكن أن تعاني الماكرون من هذا المرض الالتهابي المزمن والمتكرر الذي يصيب الشعب الهوائية».

يصف المتخصص: «ما يحدث عندما يصاب الميتشي بالربو، بشكل تقريبي، هو أن الشعب الهوائية تنقبض وتصبح ملتهبة، مما يسبب صعوبة في التنفس». «من المهم أيضًا الانتباه إلى أي سعال معتدل إلى شديد، لأنه من الشائع جدًا الخلط بين السعال وطرد كرات الشعر. في حالة الربو، عادة ما يمتد الحيوان عنقه، ويميل رأسه لأسفل ولديه تشنجات، كما لو كان يريد الحصول على شيء يختنق، ولكن دون أن ينجح»، كما يقول روساتي، المسؤول أيضًا عن فريق «Cat Friendly» من Puppis.

توضح ماريا إينيس روساتي (MN 8505)، المتخصصة في طب القطط: «مثل البشر، يمكن أن تعاني القطط من هذا المرض الالتهابي المزمن والمتكرر الذي يصيب الشعب الهوائية». الصورة: كريستين كلوز/DPA

وفقًا للطبيب البيطري، فإن المفتاح هو محاولة تقليل العوامل التي يمكن أن تؤدي أو تفاقم هذا النوع من التفاعل في الجسم. التوصيات الأكثر شيوعًا هي تجنب الصواني الصحية المغلقة واستخدام الرمل الذي ينتج الكثير من الغبار، وتجنب التعرض لدخان التبغ، واستخدام الهباء الجوي، والبخاخات البيئية، والبخور أو ما شابه ذلك. يقترح أيضًا تهوية الغرف والفراغ وتمرير الخرق الرطبة، بدلاً من المنفضة أو قطعة قماش جافة وتجنب زيادة الوزن في قطتنا.

الأعراض التي يجب أن تكون على دراية بها: ضيق في التنفس، أسرع من المعتاد والتنفس الضحل، الصفير أو الضوضاء عند التنفس، وفتح الفم التنفس، والأغشية المخاطية الزرقاء، واللامبالاة، والتعب أو التعصب لممارسة الرياضة. قد يحدث سعال معتدل إلى شديد، مصحوبًا أحيانًا بالغثيان. يمكن للمسؤولين عن القطط في كثير من الأحيان الخلط بين السعال والعمليات عن طريق «طرد» كرات الشعر. إن وضع جسم القطة عندما يعاني من هذا السعال هو سمة مميزة.

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اللامبالاة، التعب، التعصب لممارسة الرياضة أو النشاط. أيضا بسبب نقص الأكسجين

الأعراض الأكثر شيوعًا للقطة التي تعاني من مشاكل من هذا النوع هي:

صعوبة التنفس (ضيق التنفس). غالبًا ما يتأثر الزفير أكثر من الإلهام.

أسرع من المعتاد والتنفس السطحي (Tachypnea). في الحالات الشديدة، يمكن أن يحدث التنفس السريع مع فتح فم الحيوان، لأن الهواء الذي يتنفس بالهواء عبر الممرات الأنفية لا يكفي.

صفير أو ضوضاء عند التنفس عندما يمر الهواء عبر الشعب الهوائية الملتهبة والممرات الهوائية الضيقة

الأغشية المخاطية الزرقاء (زرقة)، بسبب نقص الأوكسجين.

اللامبالاة، التعب، التعصب لممارسة الرياضة أو النشاط. أيضا بسبب نقص الأكسجين.

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