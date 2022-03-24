فرايليون إرنستو بيريز لديه ابن عم ساحلي، واسمه مان غلار

نجم الشبكات الاجتماعية في الأسابيع الأخيرة كان فريليون إرنستو بيريز، شخصية الرسوم المتحركة من سينيال كولومبيا الذي استعاد تدريجيا مكانة بارزة، ومع ذلك، هذا الأسبوع جاء عضو جديد من عائلته لمعرفة، لأنه من بارانكويلا في ذكرى اليوم العالمي للمياه، المحلية إدارة هذه المدينة، وخلق شخصية مان غلار، وتسليط الضوء على هذا المكون من النباتات الكاريبية وهيمنة لديها في اتصال من الأجسام المائية الحلوة والمالحة.

تم عرض Man Glar في منتصف ابن vallenato مع أغنية متحركة في منتصف اللحن الأكورديون وجواشاراكا. يروي معرض هذه الشخصية الخصائص الرئيسية لغابة المانغروف، التي تسود في المناطق المحيطة بالعلاقة بين الأنهار والبحار، وتسليط الضوء على وجودها في المياه المالحة. كما هو موضح في الأغنية، تساعد هذه التركيبة المشتقة من شجرة المنغروف على منع العواصف والحفاظ على التحكم في درجة الحرارة في مناطق الجزر.

وبالمثل، تسلط التركيبة الموسيقية الضوء على وجود الحيوانات في هذه المناطق بين المد والجزر، حيث تسعى الطيور والأنواع الأرضية في العديد من المناسبات إلى اللجوء إلى أشجار المانغروف. وبالمثل، تمنع أجسام الأشجار هذه مرور الملوثات من الأنهار إلى البحر، على الرغم من أن هذه المهمة لا تتم بنسبة 100٪، إلا أن مساهمتها تمثل انخفاضًا كبيرًا في المواد التي يمكن أن تؤثر على الحياة البحرية.

أخيرًا، كرسالة توعية، يتم دعوة السكان لرعاية هذه المناطق من خلال تجنب قطع الأشجار والتلوث، لأن وجودهم داخل النظام البيئي ضروري للحفاظ على توازن مستمر في النباتات والحيوانات في الإقليم الوطني بأكمله. في هذه الحالة، مع هذا الإنتاج، يسلط مكتب رئيس بلدية بارانكويلا الضوء على تقارب النهر والبحر في مستنقع مالوركين، الواقع على الطريق الذي يؤدي إلى بوكاس دي سينيزا.

على الرغم من أن المبادرة تسعى إلى زيادة الوعي بالرعاية البيئية، إلا أن عرض Man Glar تلقى انتقادات بسبب النوع الموسيقي الذي تم استخدامه في الرسوم المتحركة، حيث أجرى الكثيرون المقارنة مع Frailejón Ernesto Pérez، معتبرين أنه أكثر جمالية، وشكك في الإنتاج و الخطاب الذي يبث في الحملة التي يروج لها مكتب رئيس بلدية خايمي بوماريجو.

عند فتح الشبكات الاجتماعية، يسمع الكثيرون: «مرحبًا، اسمي فريليون، إرنستو بيريز، جئت لتحيتك، أنت لا تعرفني، لكنني أنت، نعم، أنا صديقك، صديقك، صديقك الراهب»، عادت هذه الأغنية إلى الساحة مع منشور Tik Tok لقناة Señal Colombia، لأن كانت هذه الشخصية جزءًا من إنتاج تم إجراؤه في عام 2018، بعنوان Magic Tale، تركز هذه السلسلة بدقة على الأطفال، وكان لها شخصيات مختلفة فيما يتعلق بالطبيعة والمحتوى التعليمي، اكتسبت شخصية Frailejón قوة بعد فصل حيث تم عرض أهمية النباتات.

على الرغم من أن الرسالة كانت تركز في البداية على الأطفال، إلا أنها التزام ينتمي إلى المجتمع ككل، مع الأخذ في الاعتبار أنها تدعونا إلى تعزيز إعادة التدوير والعناية بالمياه وتوفير الطاقة، وكذلك تسليط الضوء على عمله كمروج للسائل الحيوي. أصبحت الأغنية ناجحة على الشبكات الاجتماعية، حتى الشخصيات والفنانين انضموا إلى هذا الاتجاه من خلال غناء الأغنية ورقصها على إيقاعهم؛ أداء الأغطية والعروض المختلفة بصوت Frailejón Ernesto Pérez في الخلفية. الصوت الذي يعطي الحياة للشخصية المتحركة هو صوت كارلوس أندريس كوريا، الذي شارك مع سينيال كولومبيا تجارب مختلفة مع مستخدمي الإنترنت على الشبكات الاجتماعية، فيما يتعلق بأهمية هذا النبات.

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