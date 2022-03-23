محطة توليد الطاقة بالغاز الطبيعي بنيت في بنما باستثمار بقيمة مليار دولار أمريكي

وقال الرئيس لورينتينو كورتيزو، الذي احتفل باستثمار «استراتيجي»، إن مجموعة الطاقة الدولية بدأت يوم الثلاثاء في بنما بناء محطة للطاقة تعمل على الغاز الطبيعي، باستثمار قدره مليار دولار.

«إنه يمثل ضخًا اقتصاديًا لبلدنا، وهو استراتيجي لمستقبل مصفوفة الطاقة لدينا. وقال الحاكم الذي شارك في حفل بدء العمل «استثمار بقيمة مليار دولار، مما سيولد أكثر من 3000 وظيفة مباشرة وآلاف الوظائف غير المباشرة».

تم بناء مولد Gatún في جزيرة Telfers، في مقاطعة كولون، منطقة البحر الكاريبي البنمية، وسيكون قادرًا على إنتاج 670 ميجاوات. يجب أن تكون عاملة في أوائل عام 2024.

تتم إدارة المشروع من قبل مجموعة الغاز بنما للطاقة، المكونة من شركة InterEnergy Group ومقرها لندن، مع 51٪ من الحصة، وشركة AES بنما التابعة للولايات المتحدة، بنسبة 49٪. تعمل كلتا الشركتين بالفعل في البلاد في مجال توليد الكهرباء.

وقال كورتيزو: «سيساهم مصنع توليد غاتون في تثبيت تعريفة الكهرباء، مما يسمح في المستقبل، بتخفيض التكلفة بشكل كبير».

وأوضحت الحكومة أن المشروع الجديد سيحل محل المحطات الحرارية التي تمت إزالتها بالفعل من نظام الكهرباء البنمية، في خطة التحرك نحو مصفوفة طاقة نظيفة وفعالة، لتحقيق الهدف المحايد الكربوني بحلول عام 2050.

في عام 2020، جاء 75٪ من توليد الكهرباء في بنما من مصدر متجدد، وخاصة الطاقة الكهرومائية، وفقًا لبيانات منظمة الطاقة الأمريكية اللاتينية، التي تتكون من 27 دولة في المنطقة.

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