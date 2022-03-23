تهديد ناتانايل كانو بعد القتال في حفلة

في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر مارس، انتشر تسجيل حيث ألقى ناتانايل كانو حاوية من الطعام المقلي خلال حفلة للدفاع عن نفسه المفترض، لكن هذا الإجراء أثار شجار كبير في الاجتماع الذي عقده العديد من الشباب في ملهى ليلي في سونورا.

بعد ذلك، نشر المغني سلسلة من القصص على حسابه على Instagram حيث روى كل ما حدث، وأظهر قبضات أصدقائه الكدمات، وأعرب عن أسفه لأنه لم يكن الشخص الذي «كسر أمه*» الصبي الذي بدأ العدوان وحتى ألقى سلسلة من التهديدات له، كما هو انتظره عند مخرج المكان، لكنه هرب.

في قصصه الزمنية المختلفة، أعرب مترجم الأغاني مثل Amor Tumbado و Porte exuberante عما يلي: «أنا في سونورا، في أرضي مع جميع أصدقائي وفجأة يجعله ped* vato. اسأله كيف فعل الرجل الغبي. لقد كسرنا والدته الدامية كلها! وكنت أنتظره عند المخرج، لكنه لم يخرج أبداً، ذهب على طول الشاطئ ولكن أينما أراك. هناك مقاطع فيديو مسجلة.»

(الصورة: TikTok)

كما أرسل ناثانيل رسالة تهديد وأكد أنه ومجموعة أصدقائه سيتخذون إجراءات مرة أخرى ضد مجموعة الأولاد الذين بدأوا المشكلة، قرب نهاية قصصهم أطلق عليهم اسم «cholos»، دون توضيح ما قصده على وجه الخصوص:

حتى أن الحادث تسبب في سقوط شخص واحد في بركة المطعم وبدأت بعض الشابات في الابتعاد عن المشكلة حتى لا يتأذى، وسرعان ما وصل أمن الأعمال وتقييد بعض المتورطين لوقف القتال.

(الصورة: TikTok)

على الرغم من عدم وجود نسخة واحدة مما حدث، فمن المعروف أن الصراع لم ينشأ بسبب بعض الاختلاف الموسيقي، وفقًا لمغني corridos tumbados الشهير، فقد أراد فقط قضاء ليلة ممتعة مع أصدقائه ورد على هجوم.

انتشر فيديو الأحداث على شبكات مختلفة مثل TikTok و Instagram، وكذلك رده على الأحداث، على الرغم من أن العديد من معجبي ناتانايل كانو أيدوا المغني وشكروا أنه لم يتأذى، كما انتقد بعض جمهوره أنه شارك في شجار بدلاً من الحفاظ عليه. هدوء.

من ناحية أخرى، كان هناك أولئك الذين أخذوا الموقف بروح الدعابة وحتى قاموا ببعض التعديلات على فيديو القتال باستخدام صوتيات TikTok المضحكة؛ حتى الآن لا توجد تقارير عن إصابات خطيرة.

(الصورة: TikTok)

كان لدى الشاب البالغ من العمر 20 عامًا بالفعل خلافات أخرى، لأنه في نهاية عام 2021 يُزعم أنه طرح بسلاح ناري في فيديو على Instagram وأطلق العنان لموجة من الانتقادات «لحياته من التجاوزات». في هذا الصدد، كتب ناتانايل كانو رسالة إلى وسائل الإعلام، وأخذ لقطة شاشة لبعض الملاحظات الصحفية المكتوبة حول هذا الموضوع وانتقد التغطية التي قدمتها. حتى أنه ادعى أن الحفلات الموسيقية التي قدمها في قاعة بي بي، حيث كان لديه منزل كامل، لم يتم نشرها.

«واحد هو مورو وهو يستحق الديك كيف أقول لهم، buuu u. لكنهم لا يتحدثون عن رحيل الأم الذي أعطيناه للقاعة لمدة يومين. ممتن لشعبي من CDMX الماضي «، كتب مغني Amor tumbado.

كان من خلال ملفه الشخصي على Instagram نشر التسجيل حيث قال «ينسون أين يذهبون، إلى حافة *». داخل السيارة التي كان يسافر فيها كان بقية فريق عمل ناتائيل كانو. استمتع الجميع بالموسيقى والمناظر الطبيعية الحضرية التي تقترحها مكسيكو سيتي.

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