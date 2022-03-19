قاموس الكلمات الرئيسية العشر للموسم الجديد من Formula 1

Formula One F1 - Pre-Season Testing - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - February 25, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton and Red Bull's Sergio Perez during testing REUTERS/Albert Gea

تأوي البحرين بداية الفورمولا 1، والتي ستكون فئة جديدة تقريبًا مع اللوائح الفنية الجديدة تمامًا. تبدو السيارات تشبه إلى حد ما العام الماضي وتغيرت عملياتها الديناميكية الهوائية، مما أجبر الكلمات على إضافتها إلى قاموس الفئة. هذه هي المصطلحات الرئيسية التي ستحدد Máxima في هذه البطولة التي ستكون نقطة تحول. تعمل معانيها أيضًا كدليل.

أثرت التعديلات الجذرية على المنطقة الديناميكية الهوائية التي كانت طوال 72 عامًا حاسمة دائمًا في F1. في رياضة السيارات بشكل عام، ولكن في سيارات الفورمولا على وجه الخصوص، لأن الهواء يخترق بقوة ويولد الاضطراب. لمواجهة ذلك حتى لا تفقد السيارات الجر، وبالتالي، تم تركيب السرعة والمفسدين والعناصر الأخرى.

ولكن منذ العام الماضي، بدأت بعض المرفقات الديناميكية الهوائية مقيدة مثل الانحرافات في الجزء السفلي الخلفي، وهي العناصر التي ارتدتها السيارات حتى عام 2021 في مختلف القطاعات للسماح باختراق هواء أفضل.

لم يعد لدى المحتكرين لعام 2022 معظم هذه العناصر وتستند لوائحهم إلى تحقيق المزيد من السرعة في الزوايا مع ما يسمى «التأثير الأرضي»، وهو أمر عاد إلى القاموس بعد 40 عامًا وسيتم شرحه أدناه. هذه هي الكلمات التي ستحتفل بـ F1 هذا العام والتي تعمل على فهم العصر الجديد للفئة.

داونفورس (داون فورس). تم العثور عليها أيضًا مع الاختصار DWF. كان هذا دائمًا مفتاحًا، ولكن من الضروري تطويره لفهم هذا F1 الجديد بشكل أفضل. كما تم طرحه، تحتاج سيارات الفورمولا إلى التمسك بالأرض حتى تتمكن من اكتساب السرعة. لهذا الغرض، يتم دمج المرفقات مثل المفسدين الأمامي والخلفي وعناصر أخرى. بدونهم سيكون من الصعب للغاية قيادة monoposto وهذا هو السبب في وجود فئات تدريب مثل Formula Ford في إنجلترا لم يكن لديها مفسدين وتعلم الشباب قيادة سيارات السباق وأصبحوا حساسين لمضاعفات القيام بذلك دون القوة السفلية. تسابق آيرتون سينا في ذلك وكان بطلا في عام 1981.

اسحب (سحب). إنه مرتبط بالمصطلح السابق وهو أيضًا مصطلح شائع آخر، ولكن في عام 2022 سيكون ابتدائي. ما هي مقاومة التقدم؟ إنه الاضطراب الناتج عن الهواء الذي يخترق السيارات وجهاً لوجه والذي يعقد جر السيارة الذي يفقد السرعة. لمواجهة هذا التأثير السلبي، تحتاج السيارات إلى القوة السفلية أو القوة السفلية.

تأثير الأرض. إنه نظام يسمح للسيارة باكتساب السرعة عند المنعطفات. يتكون تشغيله من دخول الهواء بين السيارة والمسار عندما تنخفض المسافة بين السطحين، وبالتالي، ينخفض الضغط الذي يمارسه سائل الهواء، ويتم توليد اضطراب أقل، وتحسين الجر وتشغيل السيارة بشكل أسرع.

تم إنشاؤه من قبل كولين تشابمان، المالك والمصمم الثوري لوتس. غير هذا الاختراع تاريخ الفئة وكان المرجع الذي يجب اتباعه منذ عام 1978، وهو العام الذي كان فيه بطلاً بسيارات تسمى لوتس 78 و 79 ومع ماريو أندريتي. في البداية، تضمنت الآلية التنانير التي كانت تعرف باسم «polleritas» في الأطراف السفلية من الطوافات، مما سمح للهواء بعدم المغادرة من الجانبين والدخل والخروج بدقة من خلال الجزء السفلي من الهيكل. استمرت تلك النسخة الأولى من التأثير الأرضي حتى نهاية عام 1982، عندما قرر الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) تغيير اللوائح الفنية بسبب مدى خطورة السيارات مع هذا النظام. بالطبع، سيارات اليوم أكثر أمانًا من تلك الموجودة في ذلك الوقت.

عن طريق الاستحداد. إنه ارتداد السيارات على المستقيمة ويرتبط بالتأثير الأرضي وفي الواقع عانت سيارات الفترة 1978/1982 بالفعل. يحدث ذلك لأن القوة السفلية للأرض تمتص السيارة التي تقترب جدًا من الأرض، حتى تكون المنطقة التي يمر بها الهواء صغيرة جدًا بحيث تتعطل، وتفقد كل الحمل، وتنهض ويحدث الشيء نفسه مرة أخرى. باختصار: نظرًا لوجود مساحة صغيرة متبقية بين الهيكل والأسفلت لتمرير الهواء، يتم إنشاء هذا الارتداد. إنه شيء كان يجب توقعه في المحاكاة في نفق الرياح لكل فريق، لكنه فوجئ في الاختبارات الأولية وهو الصداع الذي يعاني منه المهندسون.

طوافات. تُعرف أيضًا باسم «Sidedpods»، وهي جوانب السيارة التي تقع في ذروة مكان وجود السائق والمحرك. لقد كانت موجودة منذ 50 عامًا، ولكن بمرور الوقت اكتسبت أهمية بسبب التطور الديناميكي الهوائي. في أوقات أخرى، مع وجود حريات أكبر في اللوائح الفنية، أطلق المهندسون والمصممون العنان للخيال وبهذه الطريقة اكتسبت سيارات كل فريق شخصية وتميز نفسها.

لعبت هذه العناصر هذا العام دورًا رائدًا لأنها المكان المستخدم لتحقيق تدفق هواء أفضل وعدم فقدان الجر. لهذا السبب، عند سد المسافة، قام الفنيون بمحاكاة أقرانهم من العقود الماضية ولكل سيارة طابعها الخاص. على سبيل المثال، بالكاد ترتدي مرسيدس هذا العنصر ولديها تلك المنطقة المتموجة مع مشعات واضحة للمساعدة في التبريد. بينما يتمتع Red Bull بقطع واضح في الأسفل أو يظهر فيراري تموجًا في القطاع العلوي.

تُظهر الصورة القطع الحاد الذي تمتلكه طوافات ريد بول على الطوافات وكيف تبدو نهايات الأجنحة الأمامية الآن (سباق ريد بول)

كلمات لتعزيز.

على الرغم من أن هذه هي المصطلحات التي تم استخدامها في السنوات الأخيرة، في موسم يعتمد على الديناميكا الهوائية للسيارات بسبب تنظيمها الجديد، فإن ما تم شرحه بالفعل يسير جنبًا إلى جنب مع الفئات التالية:

قاع مسطح. هذا هو القطاع الذي يذهب إلى أدنى ارتفاع في monopost والهدف هو تقليل كمية الغازات التي تمر عبر هذا القطاع، وكذلك لإرفاقها إلى مناطق محددة. الهدف من القاع المسطح هو زيادة القوة السفلية، وتهدف إلى كفاءتها وجعل السيارة تستجيب بأفضل طريقة.

ناشر. هذا جزء ديناميكي هوائي يقع في الجزء الخلفي من السيارة، حيث ينتهي القاع المسطح ويظهر على الجانب السفلي من المفسدين. يمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة اعتمادًا على مفهوم السيارة التي اقترحها الفريق.

الغرض من الناشر هو إزاحة الغازات التي تمر عبر القاع المسطح لزيادة القوة السفلية وتحسين تأثير الأرض. من ناحية أخرى، يمكن أن تولد الناشرون اضطرابًا من خلال الهواء المارة، مما قد يعقد السيارة خلفه، والذي بدوره يمكن مواجهته من خلال تأثير الشفط الذي يحدث عندما تلتصق السيارة خلف السيارة بالجزء الأمامي. كل هذا يتوقف على ما إذا كان المتسابق الذي يبحث عن الجسر العلوي يتمكن من الاقتراب من المنافس في المستقبل.

ملف DRS. في حالة التجاوزات، يتكون الاختصار باللغة الإنجليزية لـ «نظام تخفيض السحب» (نظام تخفيض السحب) من آلية هيدروليكية تقع في المفسدين الخلفي للسيارات والغرض منه هو بالضبط تقليل مقاومة الهواء من أجل تحسين الكفاءة الديناميكية الهوائية واكتساب السرعة على المستقيمة. لا يمكن استخدامه إلا في قطاعات معينة من الدائرة وعندما يكون السائق أقل من ثانية بعيدًا عن الآخر.

أوفيرستير. في الإسبانية، يعني ذلك الإفراط في التوجيه وهو تأثير يتم إنشاؤه عندما تنحني السيارة أكثر مما ينبغي من حيث المبدأ كما هو موضح من قبل السائق مع عجلة القيادة. إنه يعني أن السيارة «تذهب من الخلف»، أي عندما تتحول تظهر جانبية في الخلف. يحدث هذا بسبب دخول الرياح أو ضبط السيارة.

وندرستير. في الإسبانية، يُترجم على أنه understeer وهو عكس النقطة السابقة، أي مضاعفة أقل مما كان متوقعًا أو أشار إليه السائق. يحدث الجزء السفلي عندما تتحرك السيارة في المنطقة الأمامية.

من نهاية هذا الأسبوع في صخير الدولي أوتودروم, أولاً مع الاختبارات المحددة التوقيت, ثم التصفيات والسباق, ستبدأ الأسئلة التي طرحها هذا الموسم الجديد بالإجابة عليها بالتغيير التنظيمي الجذري. كل هذه الكلمات ستساعد كدليل لتكون قادرًا على تحليل F1 2022، الذي يبشر بعصر جديد.

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