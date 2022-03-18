كويريتارو يتفوق على أتلتيكو سان لويس 2-1 في بداية يوم كرة القدم المكسيكية

مع هدف من الأرجنتيني ليوناردو سيكيرا، فاز كويريتارو على أتلتيكو سان لويس 2-1 يوم الخميس في المباراة التي بدأت يوم 11 من بطولة كلاوسورا -2022 لكرة القدم المكسيكية التي لعبت على ملعب موريلوس.

في الدقيقة 15، أضاع الأرجنتيني روبنز سامبويزا الفرصة لقيادة أتلتيكو من خلال إطلاق ركلة جزاء أنقذها حارس مرمى أوروجواي واشنطن أغيري.

سجل «الديكة البيضاء» من كويريتارو 1-0 إلى 61 بركلة جزاء أخذها أنجيل سيبولفيدا إلى يسار حارس المرمى الأرجنتيني مارسيلو باروفيرو الذي ألقى بنفسه على جانبه الأيمن.

وصل فريق سان لويس 1-1 إلى 67 وسجله الإسباني أوناي بلباو مع تسديدة وإلى المنصب الأيمن الذي تغلب على رمية أغيري.

تم تحقيق فوز «الديوك البيضاء» عند 77 عندما وقع Sequeira 2-1 برأس في المنطقة الصغيرة.

بهذه النتيجة، وصل كويريتارو إلى 11 نقطة وتبقى أتلتيكو سان لويس برصيد 10 نقاط.

لعبت هذه المباراة في ملعب موريلوس وليس في ملعب لا كوريجيدورا، المنزل المعتاد لكويريتارو، كإجراء احترازي لزيارة أتلتيكو سان لويس؛ تحافظ هذه الفرق على تنافس يعرف باسم «الكلاسيكية من la 57" - بسبب الطريق الذي يربط بين المدينتين - والذي كان له حلقات العنف من قبل.

على الرغم من أن هذا الالتزام تم تنفيذه خلف أبواب مغلقة، إلا أنه كان محميًا بواسطة 200 عنصر أمني.

في هذا اليوم، سيتم عقد اثنين من الكلاسيكيات. يوم السبت في ملعب Universitario، سيستضيف مهاجم النمر الفرنسي أندريه بيير جيجناك، قائد طاولة الهدافين، مونتيري في الكلاسيكية الملكية، التي ستأتي بسلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية.

في يوم الأحد في ملعب خاليسكو، سيستضيف «زوروس» الأطلس، بطل كرة القدم في الأزتك، «شيفاس» غوادالاخارا في التاباتيو الكلاسيكي.

—نتائج اليوم

-الخميس

كويريتارو أتلتيكو سان لويس 2-1

- الجمعة

بويبلا سانتوس

-السبت

تايجر - مونتيري

باتشوكا - كروز أزول

أمريكا-تولوكا

أطلس غوادالاخارا

مازاتلان ليون

تيجوانا - خواريز

المناصب:

- بتس جي جي إي ف GF GC DIF

1. باتشوكا* 22 9 7 1 1 20 8 12

2. بويبلا 21 10 6 3 1 18 9

3. النمور* 20 9 6 2 1 20 13 7

4. أطلس 18 10 5 3 2 12 7 5

5. كروز أزول 17 10 5 2 3 17 13 4

6. مونتيري* 15 9 4 3 2 13 7 6

7. ليون 15 10 4 3 3 9 10 -1

9. غوادالاخارا 12 10 3 3 4 15 14 1

10. بوماز* 11 9 3 2 4 14 10 4

11. القديسين 11 10 3 2 5 15 17 -2

13. كويريتارو 11 11 2 5 4 10 15 -5

14. تيجوانا* 11 9 3 2 4 8 14 -6

15. أتلتيكو سان لويز* 10 10 3 1 6 11 14 -3

16. خواريز 8 10 2 2 6 8 15 -7

17. أمريكا 7 10 1 4 5 10 16 -6

18. مازاتلان* 7 9 2 1 6 10 17 -7

*لديهم مباراة معلقة

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