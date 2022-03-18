أرنولد شوارزنيجر يسأل بوتين: «أوقفوا هذه الحرب»

نشر الممثل الشهير أرنولد شوارزنيجر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس يخبر الروس أنهم يكذبون بشأن الحرب في أوكرانيا ويتهم الرئيس فلاديمير بوتين بالتضحية بحياة الجنود الروس لتحقيق طموحاتهم..

شوارزنيجر تحظى بشعبية كبيرة في روسيا، وعلى ما يبدو أيضًا مع بوتين. يتبع حساب الرئيس الروسي على تويتر 22 حسابًا فقط، أحدها هو حساب الممثل.

في الفيديو الذي استمر تسع دقائق, يشير شوارزنيجر إلى أنه تم إخبار الجنود الروس بأنهم سيقاتلون النازيين في أوكرانيا, أو أنهم سيحمون العرقيين الروس هناك, أو أنهم سيقومون بتمارين عسكرية وسيتم الترحيب بهم كأبطال. و قال إن العديد من هؤلاء الجنود يعرفون الآن أن هذه الادعاءات كاذبة.

وقال شوارزنيجر، الذي كان يجلس على مكتب وينظر مباشرة إلى الكاميرا، «هذه حرب غير قانونية». «إن حياتهم وأطرافهم ومستقبلهم يتم التضحية بها من خلال حرب سخيفة يدينها العالم أجمع».

نشر شوارزنيجر الفيديو العاطفي على تويتر ويوتيوب وإنستغرام. في حين أن بعض هذه المنصات محظورة في روسيا، فقد نشرها أيضًا على تطبيق الرسائل Telegram، وهو ليس كذلك وحيث حصل على أكثر من نصف مليون مشاهدة. الفيديو مترجم باللغة الروسية.

تحدث حاكم كاليفورنيا السابق عن ذكريات مؤلمة عن كيفية كذب والده أثناء القتال في قوات أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية، وكيف عاد إلى النمسا مكسور جسديا وعقليا بعد إصابته في لينينغراد.

وطلب من الروس السماح لمواطنيهم بمعرفة «الكارثة الإنسانية التي تحدث في أوكرانيا». يُظهر الفيديو المباني المدمرة في ذلك البلد والأشخاص الذين يحاولون حماية أنفسهم من القصف الروسي.

ثم خاطب بوتين مباشرة: «لقد بدأت هذه الحرب. أنت تقود هذه الحرب. يمكنك إيقاف هذه الحرب».

وصف شوارزنيجر علاقاته الطويلة الأمد مع روسيا، بعد أن سافر إلى هناك كلاعب كمال أجسام وبطل لأفلام الحركة. في عام 2010، كحاكم لولاية كاليفورنيا، قاد وفدًا من قادة الأعمال والمستثمرين في وادي السيليكون في رحلة إلى موسكو.

وأشار إلى جميع الروس الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على غزو أوكرانيا، والذين تم اعتقالهم وقمعهم، باسم «أبطالي الجدد».

دعا مستشار لوزارة الشؤون الداخلية في أوكرانيا يعمل على نشر المعلومات حول مسار الحرب الأوكرانيين إلى مشاركة الفيديو مع الأصدقاء والعائلة في روسيا.

وقال المستشار انطون جيراشينكو على صحيفة «تيليجرام» ان «بوتين ودعاة الدعاية له يدعوننا الاوكرانيين الفاشيين والنازيين». «لكن دعايتهم ممزقة إلى أشلاء عندما ينضم أشخاص مشهورون من جميع أنحاء العالم إلى أصواتهم ليقولوا: «لا للحرب! '»

جيراشينكو لديه أكثر من 385،000 مشترك على قناته تيليغرام. قام بتضمين دوري يؤدي إلى نسخة مدبلجة بالروسية من فيديو شوارزنيجر الذي نشره على قناته على اليوتيوب.

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ساهمت صحفية أسوشيتد برس لين بيري في هذه الشركة من واشنطن.