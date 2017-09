En Argentina la desigualdad no es menor. En 1991, cuando durante el gobierno menemista se aprobó la ley de cupo femenino (30% de las listas nacionales), sólo el 5% de los cargos legislativos estaba ocupado por mujeres. Esa participación fue creciendo paulatinamente, gracias a la inclusión del 50% en varias provincias, pero en 2007, cuando Cristina Kirchner llegó a la Presidencia, se estancó en un 38% y nunca más creció. Casi como que la población dijera: "too much" mujeres.