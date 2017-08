Los secretos en el celular del cuñado de De Vido

La información es la misma, la forma de contarla diferente. Desde el equipo de Daniel Scioli, la noticia fue que "invitado especialmente por Lula, Daniel Scioli participó del lanzamiento del Instituto Futuro, que tiene como padrino al ex presidente brasileño, en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, en el estado de San Pablo, Brasil." "Estoy orgulloso que me haya invitado a participar del lanzamiento de este Instituto, hoy más necesario que nunca frente a la ola de gobiernos latinoamericanos que no respetan los derechos de los más vulnerables", sostuvo Scioli, durante la presentación, en primera persona del singular. Desde el equipo de campaña de Unidad Ciudadana, en cambio, se informó que "el precandidato a senador nacional por Unidad Ciudadana Jorge Taiana y los precandidatos a diputados nacionales Daniel Scioli y Hugo Yasky presenciaron junto al e presidente Luiz Inacio "Lula" da Silva y el ex canciller brasilero Celso Amorim el lanzamiento del 'Instituto Futuro' ubicado en el estado de San Pablo. También estuvieron Daniel Filmus y Victor Santa María, por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) que junto a Clacso presentó este instituto. Sin mencionar el tema, "Lula" Da Silva recibió así el apoyo implícito de los argentinos tras su condena judicial y en medio de una polémica al respecto entre un centener de juristas brasileros.