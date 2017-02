Aunque se gane los silbidos de sus compañeros cuando pone un partido en la concentración, Ponzio no cambia su pensamiento y se ilusiona con poder incursionar en otro deporte cuando cuelgue los botines: "Soy de andar a caballo en las vacaciones y una vez me dijeron 'vamos a taquear', y le pegué. El día de mañana, cuando ya no juegue al fútbol, espero seguir haciéndolo".