El 29 marzo se venderán en una subasta en la firma Bonhams, con un precio de base de £180.000 (casi USD 225.000). Antes, el 2 de marzo, varias de ellas se mostrarán en la sala de exposición de Bonhams en Nueva York. Matthew Haley, encargado de libros especiales y manuscritos de la compañía, dijo a The New York Times: "Simplemente no es común dar con esta cantidad de conocimiento sobe la vida personal de Jackie, o con ese nivel de intimidad".