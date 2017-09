Si se echa un vistazo al estudio, los investigadores subrayan que no se debe animar a hacer un régimen libre de esta sustancia para aquellos que no sufren la patología. Eso es muy diferente a decir que no se debe seguir en absoluto. Evitar el gluten no es necesariamente una opción saludable. Todo depende del sustituto. Las dietas sin gluten podrían ayudar a un pequeño grupo de personas que no tienen la enfermedad celíaca, pero no a todos.