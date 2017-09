"Están utilizando las mismas herramientas y técnicas que los regímenes autoritarios", lamentó. "Tal vez las motivaciones son diferentes, pero es difícil de decir porque no se hace de una forma transparente", añadió. Tras las elecciones celebradas en Estados Unidos, Facebook y Twitter han sido criticados por no hacer lo suficiente para evitar la filtración de noticias falsas y contenido ofensivo. Facebook, que no hizo ningún tipo de valoración al respecto, ha contratado a más personas y se ha aliado con organizaciones de verificación de datos para intentar mantener la información errónea fuera de los feeds de sus usuarios.