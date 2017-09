Según los expertos, estar presentes en la ceremonia es el mayor regalo, y eso no es solo un cliché cursi. "La mayoría de nosotros tenemos la sensación de que estamos más pobres de tiempo que de dinero", comenta Shasta Nelson, experta en amistad y autora de Frientimacy: How to Deepen Friendships for Health and Happiness. Nelson, que tiene 40 años, dice que ahora que la mayoría de sus amigos tienen hijos, ve a la gente sentirse mucho más estresada por no poder ir a una boda que por no hacer un regalo. "Si esta persona te importa, vale la pena hacer el sacrificio para estar ahí", admite Nelson. "Ese es el espacio más conflictivo del que he oído hablar", puntualiza.