Las citas fueron fáciles para mí. Encontrar hombres que se tomaban en serio el compromiso y el matrimonio no lo era. Los hombres con estudios universitarios con los que he salido no tenían el matrimonio en su plan de vida. Eso contribuía a que no hubiera tanta conexión entre nosotros. Sin comprender completamente lo que significaba ese déficit, después de conocer a Greg, descubrí que tenía que hacer algunos ajustes en mi manera de ver las citas.