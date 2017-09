"El río no era lo que habíamos visto hace unos años", comentó el autor del estudio principal, Daniel Shugar, de la Universidad de Washington, sobre Tacoma of the Slims River, que perdió gran parte de su flujo debido al cambio glacial. "Literalmente, todos los días, pudimos ver cómo caía el nivel del agua y cómo aparecían barras de arena en el río", agrega.