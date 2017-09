Durante años, los principales estudios cinematográficos han confiado en un sistema para exhibir una película en los cines y después lanzar un DVD o una descarga. La "ventana", el término con que se conoce en la industria, supone un auténtico cajero automático para Hollywood. Durante un estreno en salas, las audiencias son atraídas a la taquilla ya que, sino, no podrán ver la película hasta dentro de tres meses. Esa "ventana" garantiza que las ventas de DVD y de pago por visionado (pay per view) no compitan directamente con la venta de entradas. Por eso, se realiza de forma escalonada.