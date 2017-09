No como nada en los aviones. He hablado con muchos miembros de tripulación sobre esto y es un secreto de azafata. Hace diez años, me encontré con una auxiliar de vuelo de Singapore Airlines en el vuelo más largo del mundo del momento (17 horas desde Singapur a Nueva York). Ella me dijo que su truco era no comer en el vuelo. Básicamente porque, a una altitud tan alta, el sistema digestivo se cierra completamente. Alguien me dijo que es como estar bajo anestesia. Así que cuando sales del avión todo se reinicia y (tu sistema digestivo) tiene mucho más trabajo que hacer y te hace sentir más cansado.