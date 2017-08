En primer lugar, vale la pena señalar que esto no es una dinámica completamente nueva. Durante las últimas dos décadas, el desarrollo del comercio al por menor ha superado el crecimiento de la población en la mayoría de las grandes áreas metropolitanas. Esto se debe en parte a la excesiva exuberancia y en parte a la evolución de la demanda y la competencia de los consumidores. Las tiendas de grandes dimensiones como Best Buy o Bed Bath & Beyond se situaban en los llamados centro de poder, incrementaban su presencia y evitaban que sus clientes compraran las sábanas y los televisores de pantalla grande en los grandes almacenes tradicionales.