Identificar los alimentos que la gente come o las drogas que usan las personas basadas en las interacciones con el dinero puede no parecer útil, pero los científicos también están utilizando estos datos para comprender patrones de enfermedad. La mayoría de los microbios que los investigadores en Nueva York identificaron no causan enfermedad. Pero otros estudios han sugerido que las cepas causantes de enfermedades de bacterias o virus podrían ser transmitidas junto con nuestra moneda.