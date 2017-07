"Fue la primera lección que aprendí cuando me contrataron. Nadie me dijo que me callara. Simplemente pensé que era normal colocarlo en mis redes y demás sitios. Escribí en mi currículum algo como 'este verano, Gemma estará interpretando a Yara Greyjov en Game of Thrones'. Uno de los productores me llamó a la oficina para decirme que eso era muy serio y que estuvieron a punto de no darme el trabajo", explicó ella a Times of London.