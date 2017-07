Borjas, por su parte, rechazó cualquier tipo de conclusión contraria a lo que él había dicho en un primer momento y sugirió que esos nuevos resultados estaban impulsados por los filántropos de Silicon Valley que colaboran en el mismo think tank donde trabaja Clemens. También asegura que los trabajadores con bajos salarios, aquellos que presumiblemente había sido afectados por la inmigración de Mariel, no solo eran trabajadores negros y que los blancos poco calificados podrían haberse mudado de Miami para no tener que competir con los cubanos recién llegados.