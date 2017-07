Los resultados de esta observación de gatos —que, dato importante, no habían comido en dos horas y media— pueden cambiar drásticamente las ideas sobre los deseos felinos. La mitad prefirió socializar con personas, y el grupo incluía a gatos de refugios que no tenían una relación con quien los examinaba. La comida no venía muy atrás. Cuatro gatos prefirieron los juguetes y sólo uno un excéntrico, la hierba gatera.