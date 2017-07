Los multimillonarios trabajan para lograr un equilibro. Quieren vivir bien pero no quieren perjudicar a sus hijos. Quieren que sus hijos estén bien y que no les falte ambición. La gente rica, tanto los que han hecho la riqueza como los herederos, a veces se siente avergonzada por ello. En más de una ocasión, una persona rica me ha pedido que no haga mención de su dinero en mis historias, al igual que me lo pidió el señor que describo arriba.