Ernst Kossek: Algunas empresas tienen esta cultura "todista", donde se espera que la gente esté disponible las 24 horas, y esto no es sostenible. En realidad están quemando a su gente. Después de la crisis económica [de 2008], la gente se siente afortunada de tener un trabajo. Y no estar disponible las 24 horas, siete días a la semana es visto como una señal de falta de compromiso. Es una cosa muy arraigada en los Estados Unidos. En otros países, hay momentos en que uno no está disponible, y eso no significa que uno no sea un buen empleado.