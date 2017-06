Ramsey apoya la idea de "pago por rendimiento", un esquema en el cual los precios de los medicamentos se reducen si no resultan tan efectivos como se promocionan. "Tenemos que permitir que las compañías de seguros digan "no" cuando el precio es demasiado alto y el beneficio demasiado pequeño, de lo contrario no sé cómo vamos a presionar a las compañías farmacéuticas", dijo.